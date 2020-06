Danzell Gravenberch verklapt toekomst van broertje Ryan

Ryan Gravenberch gaat deze zomer geen transfer maken, zo verzekert Danzell Gravenberch in gesprek met RTV Rijnmond. De 26-jarige aanvaller annex middenvelder, die onlangs FC Dordrecht inruilde voor een eenjarig contract bij Sparta Rotterdam, zegt dat zijn broertje bij Ajax blijft. "Hij gaat geen transfer meer maken", zo klinkt het.

De achttienjarige middenvelder van Ajax werd de voorbije maanden regelmatig gelinkt aan een transfer naar het buitenland. Onder meer Juventus, AC Milan, AS Roma en Lazio werden in verband gebracht met de jonge Ajacied, die tot medio 2021 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Danzell Gravenberch geeft echter aan dat hij volgend seizoen waarschijnlijk tegen zijn broertje gaat strijden.

GOAL OF THE SEASON 2019/2020 | Ziyech, Tagliafico, Lang, Promes, Brobbey, Woudstra en Reiziger

"Ik kijk uit naar de confrontatie. We zitten onderling al te dollen", lacht Gravenberch, die vooralsnog niet bang is voor de concurrentie in de spits bij Sparta. "Ik ga van mijn eigen krachten uit en welke spelers er gehaald worden, daar heb ik toch geen invloed op. Ik kan alleen zelf keihard werken en laten zien dat ik moet spelen."

Na een paar proeftrainingen besloot Sparta hem voor komend seizoen een prestatiecontract te geven: hoe meer duels hij afwerkt, des te meer geld hij krijgt. "Eigenlijk is het een normaal contract, ik begrijp wel dat het een prestatiecontract wordt genoemd. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik zie dit als een kans en die zijn er om af te maken. Dat is wat ik moet doen en zal doen. En voor de rest probeer ik alles eruit te halen wat er in zit", aldus de aanvaller.