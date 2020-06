‘Ajax richt pijlen op ’kwaliteitsaanvaller van Champions League-niveau‘’

Ajax blijft rondkijken naar een ‘kwaliteitsaanvaller van Champions League-niveau’, al benadrukt Voetbal International dinsdag dat directeur voetbalzaken Marc Overmars nog geen specifieke kandidaat heeft geïdentificeerd als mogelijke aanwinst. Voorwaarde is dat Ajax eerst een of meerdere spelers voor een fraaie transfersom weet te verkopen in de aankomende transferperiode.

Een en ander heeft daarnaast waarschijnlijk ook te maken met het mogelijke vertrek van Klaas-Jan Huntelaar uit de Johan Cruijff ArenA. De inmiddels 36-jarige aanvaller heeft de mogelijkheid om zijn aflopende contract bij Ajax te verlengen, maar de routinier moet in dat geval wel genoegen nemen met een bijrol, zo klinkt het. Huntelaar is reeds op de radar verschenen van zijn oude werkgever sc Heerenveen, terwijl verschillende andere Eredivisie-clubs eveneens overwegen om de spits een contract voor te leggen.

Overmars wil echter niet overhaast te werk gaan, ook al is de kans zeer reëel dat Huntelaar binnenkort zijn afscheid bij Ajax aankondigt. Trainer Erik ten Hag beschikt in aanvallend opzicht nog steeds over aanvoerder Dusan Tadic, Quincy Promes, David Neres en Lassina Traoré, terwijl de talentvolle spits Brian Brobbey op de deur klopt. Daarnaast kan de Ajax-coach binnen afzienbare tijd het Braziliaanse talent Antony, afkomstig van São Paulo, te verwelkomen. De talentvolle aanvaller is multifunctioneel inzetbaar, al wordt hij binnen Ajax-kringen niet direct gezien als de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Hakim Ziyech.

Ajax krijgt wellicht de mogelijkheid om de aan onder meer Bayern München, Paris Saint-Germain en Barcelona gelinkte Sergiño Dest voor een fraai bedrag van de hand te doen. Volgens Voetbal International vraagt Overmars minstens 25 miljoen euro voor de Amerikaanse rechtsback. Een andere optie om miljoenen op te strijken is wellicht de mogelijke verkoop van Ryan Gravenberch. De jonge middenvelder heeft zijn tot 2021 lopende contract bij Ajax voorlopig nog niet verlengd en de situatie rondom de middenvelder wordt scherp in de gaten gehouden door Lazio, AC Milan en AS Roma.