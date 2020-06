Frenkie de Jong kampt met schuldgevoel: ‘Het is zoals bij Ajax’

Het spijt Frenkie de Jong nog altijd dat Ernesto Valverde aan het begin van dit kalenderjaar op straat werd gezet door Barcelona, zo erkent de 23-jarige middenvelder dit weekeinde in gesprek met de BBC. De 56-jarige trainer was met de Catalaanse formatie weliswaar koploper in LaLiga, maar moest uiteindelijk toch het veld ruimen voor Quique Setién.

Het ontslag van Valverde kwam op 13 januari, enkele dagen na het 2-3 verlies van Barcelona tegen Atlético Madrid in het kader van de Spaanse Super Cup. De oefenmeester leidde Barça in tweeënhalf jaar tijd naar twee landstitels, een Spaanse beker en een Supercup, maar het uitblijven van Champions League-succes én het bij vlagen matige veldspel werden hem uiteindelijk fataal. "De eisen zijn hoog bij Barcelona. Het is een beetje zoals bij Ajax: je moet goed spelen én je moet winnen", zegt de De Jong die afgelopen zomer voor maximaal 86 miljoen euro van Ajax naar Barcelona verkaste.

"Als één van die twee zaken ontbreekt, wordt het moeilijk voor het team en de trainer. De druk is altijd immens. Men verwacht dat je het beste voetbal ter wereld speelt en elke prijs wint. Maar ik houd van die mentaliteit", vervolgt de middenvelder, die eigenlijk vanaf zijn eerste dag bij Barcelona werd gekoesterd door Valverde. Uiteindelijk speelde de vijftienvoudig Oranje-international 26 wedstrijden onder Valverde; na de komst van Setién kwamen daar nog eens 13 extra duels bij.

De Jong erkent een schuldgevoel overgehouden te hebben aan het noodgedwongen vertrek van Valverde bij Barcelona. "Als een trainer wordt ontslagen, komt dat altijd doordat het team niet presteert. Uiteindelijk wordt de trainer verantwoordelijk gehouden, maar natuurlijk voel je je als speler schuldig. Uiteindelijk moeten de spelers het laten zien op het veld. Tegelijkertijd deden we het niet eens zó slecht, want we stonden op het moment dat hij vertrok eerste in LaLiga", zegt de voormalig Ajacied.