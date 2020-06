Matchwinner Weghorst duwt Klaassen en Bremen verder in het moeras

Werder Bremen is zondagmiddag op eigen veld tegen een nieuwe zeperd aangelopen in de strijd tegen degradatie. De nummer zeventien in de Bundesliga leek tegen VfL Wolfsburg af te stevenen op een punt, maar in de slotfase in het kletsnatte Bremen ging het alsnog helemaal mis: 0-1. Wout Weghorst nam in de 83ste minuut al koppend de winnende treffer voor zijn rekening in het lege Weserstadion. Wolfsburg stijgt dankzij de zege naar de zesde plaats, terwijl Werder Bremen met nog vijf duels voor de boeg zes punten onder de degradatiestreep staat.

Tot aan het late doelpunt van Weghorst hielden beide ploegen elkaar in bedwang en kansen voor beide doelen waren zeer schaars. Klaassen kwam in de eerste helft ook nauwelijks in het stuk voor. De Nederlandse middenvelder kwam voor rust eigenlijk alleen in het nieuws door een harde overtreding in de slotminuut, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Bij de bezoekers uit Wolfsburg werd Weghorst maar mondjesmaat in stelling gebracht door zijn ploeggenoten.

Weghorst werd enkele minuten na rust op fraaie wijze aangespeeld door Kevin Mbabu, maar diens kopbal werd geblokt. De boomlange spits bleef echter loeren op het doelpunt en de beloning volgde zeven minuten voor tijd, toen hij naar de eerste paal trok en de bal uit een voorzet van Felix Kraus al koppend tot doelpunt verwerkte. De ontlading bij Weghorst was zichtbaar groot. Kort na zijn doelpunt werd de teleurgestelde Klaassen naar de kant gehaald, evenals ploeggenoot Xaver Schlager. De inbreng van Nick Woltemade en Yannick Gerhardt kon een zure nederlaag echter niet voorkomen. Weghorst groeide met zijn twaalfde treffer van het Bundesliga-seizoen dus uit tot matchwinner in Bremen.