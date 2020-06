Flinke domper voor Peter Bosz vlak voor aftrap tegen Bayern

Kai Havertz moet de topper tussen Bayer Leverkusen en Bayern München in de Bundesliga aan zich voorbij laten gaan. De smaakmaker van het team van Peter Bosz ontbreekt vanwege een spierblessure, zo meldt de Bundesliga-club via de officiële kanalen. De absentie van Havertz tegen Bayern is opvallend, daar alle ogen op de aanvallende middenvelder waren gericht.

Havertz, die nadrukkelijk met een transfer naar Bayern in verband wordt gebracht, kwam niet ongeschonden uit de laatste competitiewedstrijd tegen SC Freiburg. Na de 0-1 zege gaf Bosz echter aan dat er weinig aan de hand was, ook al hinkte de Duits international en had hij bloed op zijn knie.

Havertz wordt beschouwd als het grootste Duitse talent van dit moment. De twintigjarige smaakmaker was in elf van zijn laatste twaalf wedstrijden voor Bayer goed voor minimaal een doelpunt of een assist: tien treffers en zes assists. De afwezigheid van Havertz is dan ook een hard gelag voor Bosz, die ook niet over Daley Sinkgraven kan beschikken. Florian Wirtz en Jonathan Tah vinden zichzelf op de bank terug, terwijl Edmond Tapsoba, Lucas Alario, Moussa Diaby en Karim Bellarabi in de basis terugkeren.

Hansi Flick kiest er bij Bayern voor om de weer fitte Jérôme Boateng in de basis terug te laten keren. Dat gaat ten koste van Lucas Hernández. Thiago Alcantara maakt weer deel uit van de wedstrijdselectie van der Rekordmeister, maar de in vorm verkerende Leon Goreztka behoudt zijn basisplek. Joshua Zirkzee start op de bank bij de koploper van de Bundesliga.

Opstelling Bayer Leverkusen: Hradecky; Bender, Dragovic, Tapsoba; Amiri, Baumgartlinger, Aránguiz, Bailey; Bellarabi, Alario, Diaby.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.