Barcelona komt na 147 dagen met heugelijk nieuws

Luis Suárez kan spoedig zijn rentree in het tenue van Barcelona maken. De topclub uit Spanje en ook de aanvaller zelf maken zaterdag bekend dat de Uruguayaan groen licht van de medische staf heeft gekregen. Dat betekent dat hij over exact een week, wanneer het uitduel met Real Mallorca op het programma staat, inzetbaar is.

Suárez raakte bijna vijf maanden geleden, in de halve finale van de Spaanse Super Cup tegen Atlético Madrid, geblesseerd aan zijn rechterknie. Aanvankelijk werd uitgegaan van een herstelperiode van zes weken, maar na nader onderzoek bleek dat een operatie aan zijn meniscus én een revalidatieperiode van minimaal vier maanden onvermijdelijk was. Op 12 januari, 147 dagen geleden, ging Suárez onder het mes.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta ??????????#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive ???????? pic.twitter.com/piOWSJk39E — Luis Suarez (@LuisSuarez9) June 6, 2020

Suárez was dit seizoen nog altijd enorm belangrijk voor Barcelona en was goed voor 14 doelpunten in 23 wedstrijden in alle competities. Door de medische ingreep leek het seizoen van de ex-speler van onder meer FC Groningen en Ajax voorbij, maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat hij alsnog het slotstuk kan meemaken.

“Na vele inspanningen, opofferingen en arbeid heb ik eindelijk groen licht gekregen”, jubelt Suárez zaterdag via sociale media. De verwachting is dat Lionel Messi ook op Mallorca kan spelen. De vedette kampt met een lichte spierblessure in zijn rechterbeen. Hij ontbrak vrijdag op de training, maar zaterdag werkte hij enkele oefeningen in het Camp Nou af. Messi deed echter niet mee aan de groepstraining van Quique Sétien.