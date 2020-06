Van der Vaart zorgt voor verbijstering bij Crouch met droomelftal

Peter Crouch en Rafael van der Vaart speelden samen bij Tottenham Hotspur. Tot zijn eigen verbijstering heeft Van der Vaart de nu 39-jarige oud-spits opgenomen in zijn droomelftal, waar verder plaats is voor onder meer Edwin van der Sar, Marcelo, Luka Modric, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo en Arjen Robben. De Daily Mail publiceert een gesprek tussen Van der Vaart en Crouch, waarin de Nederlandse oud-middenvelder zijn keuzes verklaart.

“Luister, ik kijk naar je droomelftal. Edwin van der Sar, Sergio Ramos, Ledley King, Luka Modric, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Arjen Robben... En ik krijg de voorkeur boven Zlatan Ibrahimovic. De mensen willen weten waarom. Ik begrijp het, maar anderen waarschijnlijk niet”, grapt Crouch. “Waarom? Het is simpel”, reageert Van der Vaart. “Ik houd van grappige gasten, dus ik moest er een kiezen. Daarom koos ik jou! Nee, serieus. Kan je je onze eerste training nog herinneren? Jij bent zo groot, waardoor mensen onderschatten hoe goed je met je voeten bent. Je hebt me in die eerste training verrast.”

“Vanaf de eerste dag hadden we een goede connectie. Bij mijn eerste zes doelpunten gaf jij bijna alle assists. Op een dag stapte je naar me toe en zei je: ‘Kan je mij ook een keer een assist geven?’ We speelden die dag tegen Everton en een kopbal van jou rolde bijna over de lijn, tot ik dacht: ik schiet deze er nog in”, brengt Van der Vaart in herinnering. Crouch beaamt dat hij een goede verstandhouding met de Nederlander had en stelt dat hij zelden zo’n goede verstandhouding had met een teamgenoot.

“Buiten het veld was je geweldig. Je genoot van ieder moment in je carrière en dat deed ik ook. Je mag tegenwoordig niet meer lachen, geen grap meer maken. Onze generatie had plezier en jij was heel down to earth. Zelfs als je niet scoorde, was je gelukkig met wat je deed. Ik stond er hetzelfde in, voor mij was het belangrijk dat we de wedstrijd wonnen”, zegt Van der Vaart. “Veel spitsen zijn enorm egoïstisch. Ik heb met Cristiano Ronaldo gespeeld en we wonnen ooit thuis met 6-0 van Gíjon. Ik maakte een hattrick, maar hij had niet gescoord en was zo boos in de kleedkamer. Als wij dat waren geweest, hadden we een biertje genomen.”

Van der Vaart brengt in gesprek met Crouch in herinnering dat hij na de verloren WK-finale met Oranje in 2010 bij Real Madrid te kreeg dat hij moest vertrekken. “Toen ik terugkwam bij Real Madrid, zei Mourinho tegen me: ‘Rafa, als er een club voor je komt, kan je vertrekken’. Op de laatste dag van de transferwindow, terwijl ik bij Oranje was, kreeg ik een telefoontje van mijn zaakwaarnemer: ‘Tottenham wil je huren’. Ik wilde niet verhuurd worden, het was een definitieve transfer of ik bleef in Madrid. Twintig minuten later kreeg ik te horen dat alles afgerond was.”

Van der Vaart speelde 77 wedstrijden voor Tottenham Hotspur, waarin hij goed was voor 28 doelpunten en 18 assists.

Het was de ‘grootste droom’ voor Van der Vaart om bij Real Madrid te spelen. “Mijn moeder is Spaans. Als je bij Real Madrid komt, kun je ruiken hoe groot het is. Maar het gaat er daar hard aan toe. Als je twee keer niet scoort, willen ze je verkopen. Zelfs als je Ronaldo of Raúl bent”, stelt de oud-middenvelder. Crouch noemt hem het ontbrekende stukje in de puzzel bij Tottenham. “Dat was het beste team waarin ik gespeeld heb. Ik houd van aanvallend voetbal en alles was perfect. Bij Real Madrid had ik fantastische medespelers, maar het klikte niet als team. Bij Tottenham waren we als een familie. Het is jammer dat we niks gewonnen hebben, dat hadden we verdiend.”

Crouch merkt op dat Van der Vaart misschien ‘twee of drie jaar’ te vroeg vertrokken is bij Tottenham. “Weet je nog dat André Villas-Boas binnenkwam en Gylfi Sigurdsson kocht? Hij zei eigenlijk tegen me: ‘Gylfi gaat mijn nummer tien worden’. Dus ik dacht: hmm, oké. Dat is een beetje hard. Toen hoorde ik dat Hamburger SV me terug wilde halen. Ik had een goede relatie met de club, dus dat zag ik wel zitten. Achteraf is dat een stomme beslissing geweest. Ik had alles bij Tottenham: een geweldig team, ik voelde me goed in Londen, er waren geen problemen. Maar ik nam het besluit, waar ik het meeste spijt van heb.”