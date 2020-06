Liverpool kan titel bij misstap Manchester City in derby binnenslepen

De hervatting van de Premier League begint steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels is het speelschema tot 2 juli naar buiten gebracht door de Engelse voetbalbond. Manchester City en Arsenal hervatten het seizoen 2019/20 op woensdag 17 juni. Koploper Liverpool treft buurman Everton op 21 juni op Goodison Park. Het elftal van manager Jürgen Klopp heeft nog twee zeges nodig om het kampioenschap in de wacht te slepen, maar wellicht volstaat een zege op de stadsrivaal al hiervoor.

Liverpool heeft nog negen wedstrijden voor de boeg, terwijl nummer twee Manchester City nog tien keer in actie komt dit seizoen. Het verschil bedraagt 25 punten in het voordeel van the Reds. Mocht Manchester City bij de hervatting op eigen veld verliezen van Arsenal en wint Liverpool van Everton, dan is de eerste landstitel in drie decennia een feit. Alle resterende duels worden overigens zonder publiek afgewerkt, daar de coronacrisis ook in Engeland nog niet voorbij is. De verwachting is dat de huidige jaargang begin augustus is afgerond. De overige wedstrijden worden door de BBC, BT Sport, Sky Sports en Amazon rechtstreeks uitgezonden.

Speelschema Premier League tot 2 juli

Woensdag 17 juni

18:00: Aston Villa - Sheff Utd

20:15: Manchester City - Arsenal

Vrijdag 19 juni

18:00: Norwich City - Southampton

20:15: Tottenham Hotspur v Manchester United

Zaterdag 20 juni

12:30: Watford - Leicester City

15:00: Brighton & Hove Albion - Arsenal

17:30: West Ham United - Wolverhampton Wanderers

19:45: AFC Bournemouth - Crystal Palace

Zondag 21 juni

14:00: Newcastle United - Sheffield United

16:15: Aston Villa - Chelsea

19:00: Everton - Liverpool

Maandag 22 juni

20:00: Manchester City - Burnley

Dinsdag 23 juni

18:00: Leicester City - Brighton & Hove Albion

20:15: Tottenham Hotspur - West Ham United

Woensdag 24 juni

18:00: Manchester United - Sheffield United

18:00: Newcastle United - Aston Villa

18:00: Norwich City - Everton

18:00: Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth

20:15: Liverpool - Crystal Palace

Donderdag 25 juni

18:00: Burnley - Watford

18:00: Southampton - Arsenal

20:15: Chelsea - Manchester City

Zaterdag 27 juni

12:30: Aston Villa - Wolverhampton Wanderers

Zondag 28 juni

16:30: Watford - Southampton

Maandag 29 juni

20:00: Crystal Palace - Burnley

Dinsdag 30 juni

20:15: Brighton & Hove Albion - Manchester United

Woensdag 1 juli

18:00: Arsenal - Norwich City

18:00: AFC Bournemouth - Newcastle United

18:00: Everton - Leicester City

20:15: West Ham United - Chelsea

Donderdag 2 juli

18:00: Sheffield United - Tottenham Hotspur

20:15: Manchester City - Liverpool

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 29 27 1 1 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 14 45 6 Wolverhampton W. 29 10 13 6 7 43 7 Sheffield United 28 11 10 7 5 43 8 Tottenham Hotspur 29 11 8 10 7 41 9 Arsenal 28 9 13 6 4 40 10 Burnley 29 11 6 12 -6 39 11 Crystal Palace 29 10 9 10 -6 39 12 Everton 29 10 7 12 -9 37 13 Newcastle United 29 9 8 12 -16 35 14 Southampton 29 10 4 15 -17 34 15 Brighton & Hove Albion 29 6 11 12 -8 29 16 West Ham United 29 7 6 16 -15 27 17 Watford 29 6 9 14 -17 27 18 AFC Bournemouth 29 7 6 16 -18 27 19 Aston Villa 28 7 4 17 -22 25 20 Norwich City 29 5 6 18 -27 21