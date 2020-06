‘Er zit geen enkele morele vezel in het lijf van Donald Trump’

Michael Bradley haalt hard uit naar Donald Trump. De middenvelder van Toronto FC en de nationale ploeg van de Verenigde Staten, van 2006 tot 2008 actief bij sc Heerenveen, stelt dat de Amerikaanse president absoluut niet geschikt is voor zijn functie. "We hebben een president die vanbinnen volledig leeg is. Er zit geen enkele morele vezel in zijn lijf", vindt Bradley, geciteerd door Goal.

De 32-jarige routinier is de afgelopen jaren al vaker kritisch geweest op de Republikeinse politicus. Zo veroordeelde Bradley in 2017 een inreisverbod dat Trump invoerde voor mensen uit voornamelijk landen waar veel moslims zijn. Nu ziet de 151-voudig international dat de president wederom een gebrek aan leiderschap toont door verkeerd te handelen inzake de tendens in de VS na de dood van George Floyd, die het leven liet nadat een witte politieagent minutenlang zijn knie op de nek van de zwarte man had geplaatst.

"Er is geen leiderschap bij de president, er is geen leiderschap bij de Republikeinse senatoren die achterover hebben geleund en volledig medeplichtig zijn geweest in alles wat hij de afgelopen drieënhalf jaar heeft gedaan", aldus Bradley, die naar eigen zeggen er alles aan wil doen om de levens van zwarten in de VS te verbeteren. Hij vindt dat ook witte mensen moeten meehelpen aan verandering.

"Ik ben boos, ik ben geschokt, ik ben verdrietig en ik ben vastberaden om alles te doen wat ik kan om het probleem proberen op te lossen. Want dit moet stoppen. En we moeten allemaal ons steentje bijdragen. Als we ook maar een kans willen maken om verandering te bewerkstelligen, dan kan Trump geen president zijn. Zo is het nou eenmaal."

"Ik hoop gewoon dat de mensen die in november gaan stemmen niet alleen aan hun eigen levens in ogenschouw nemen. Dat ze niet alleen denken aan hun eigen status, eigen zaak of eigen belastingaangifte. Ik hoop dat mensen bij de verkiezingen gaan begrijpen dat de toekomst van ons land en van onze democratie op het spel staat. Mensen moeten beseffen wat het betekent als Trump nog vier jaar president is, hoe verschrikkelijk dat zal zijn voor zoveel mensen", besluit Bradley.