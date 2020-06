Patrick van Aanholt gaat viraal: ‘Beste Katie, je mag mijn grote teen kussen’

Katie Hopkins heeft zich de laatste maanden niet erg populair gemaakt. De Engelse televisiepersoonlijkheid valt regelmatig minderheidsgroepen aan en deinst er ook niet voor terug om bekende gezichten te beledigen. Hopkins gaf recent aan dat ‘moslims graag hun eigen moeders verkrachten’, noemde Greta Thunberg ‘een autistische trut’ en publiceerde woensdag een tweet met #whiteoutwednesday als hashtag.

In landen overal ter wereld wordt op grote schaal gedemonstreerd, tegen de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd tijdens zijn arrestatie in het bijzonder en tegen politiegeweld tegen minderheden in het algemeen. Sociale media stonden dinsdag vol met zwarte vierkanten in het kader van 'Blackout Tuesday'. Honderden wereldberoemde artiesten en sporters deden mee aan de actie en ook de populaire hashtag #blacklivesmatter werd gretig gedeeld.

Een dag later sprong echter #whiteoutwednesday in het oog, mede door Hopkins. “Vandaag is het #whiteoutwednesday. Ik zal spoedig een foto van mijn reet laten zien. Bedankt.” De tweet van de columniste van diverse Britse kranten viel Patrick van Aanholt op, al zal hij ook met een schuin oog naar haar eerdere publicaties hebben gekeken. “Ik weet niet wie zij is, maar WOW…2020 needs to cancel you”, schreef hij donderdagavond.

Twitter I'm going bed but I can promise you I'll make time for this Katie Hopkins ?? deuces ??? — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) June 4, 2020

De tweet van Van Aanholt heeft achtduizend likes op het moment van schrijven, maar dit was nog maar het begin. Hopkins reageerde een uur later al op de tweet van de verdediger van Crystal Palace. “Beste Patrick van Aanholt. Mijn naam is Katie Hopkins. Ik ben een witte Conservatieve Christen. Je Mag neerknielen en mijn ring kussen.” De tweet van Hopkins genereerde ruim vijfduizend likes.

Van Aanholt lijkt de virtuele strijd hoe dan ook te hebben gewonnen. “Beste Katie Hopkins, mijn naam is Patrick van Aanholt. Ik ben een Dutch Black en ik ben ook Christen. Al heeft kleur of religie hier niets mee te maken. Wat betreft je ring: je bent welkom op Selhurst Park om mijn grote teen te kussen. Ik zal op je wachten.” Op het moment van schrijven heeft de tweet van de Oranje-international bijna 33.000 likes.