‘Liverpool afgetroefd door competitiegenoot in strijd om Werner’

Timo Werner werd in de afgelopen maanden genoemd bij een aantal clubs en BILD meent te weten waar de aanvaller van RB Leipzig zijn loopbaan voort gaat zetten. De Duitse boulevardkrant pakt donderdagavond uit met het nieuws dat Chelsea dicht bij de komst van de international van die Mannschaft is.

De 24-jarige Werner heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract staan en dat bedrag lijkt geen onoverkomelijk obstakel te vormen voor the Blues, die zich eerder voor veertig miljoen al verzekerden van de komst van Hakim Ziyech. Werner heeft volgens de berichtgeving een vijfjarig contract voorgeschoteld gekregen, tegen een jaarsalaris van ruim tien miljoen.

Timo Werner geeft vervolg aan geweldig seizoen

Chelsea troeft, als het erin slaagt om Werner binnen te halen, onder meer competitiegenoot Liverpool af te troeven. The Reds werden in de afgelopen tijd genoemd als meest nadrukkelijke gegadigde en manager Jürgen Klopp sprak ook telefonisch met zijn landgenoot. De aanstaand kampioen van Engeland was met het oog op de financiële gevolgen van de coronacrisis echter niet bereid om aan Werners volledige clausule te voldoen en wilde daarom met Leipzig om de tafel om te onderhandelen.

Die Roten Bullen bleven op hun beurt vasthouden aan het vooraf afgesproken bedrag, waardoor Chelsea nu toe kan slaan. Voor Werner lijkt er zodoende een einde te komen aan een dienstverband van vier jaar bij Leipzig, dat hem in de zomer van 2016 voor veertien miljoen oppikte bij VfB Stuttgart. De 29-voudig international van Duitsland speelde sindsdien 154 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 92 doelpunten.