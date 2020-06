Son doet boekje open over militaire dienst: ‘Ze konden niet tegen me praten’

Heung-Min Son gebruikte de voetbalpauze tijdens de coronacrisis om zijn nog openstaande militaire dienst in Zuid-Korea te vervullen. De 27-jarige aanvaller bracht drie weken door op het eiland Jeju, waar hij uiteindelijk tot de beste soldaten van zijn klas behoorde. Op de website van zijn werkgever Tottenham Hotspur vertelt Son over de periode die hij in militaire dienst achter de rug heeft.

Een militaire dienst duurt voor Zuid-Koreanen normaal gesproken 21 maanden, maar door het winnen van een gouden medaille op de Asian Games van 2018 is dit voor Son anders. Dat is een zogenaamde ‘uitzonderlijke sportieve prestatie’, waarmee Son een uitzonderingspositie verdiende. Wel moest Son nog een militaire dienst van drie weken afwerken en de aanvaller besloot samen met zijn werkgever Tottenham Hotspur die te plannen in de weken dat het voetbal in Engeland stilligt door de coronacrisis.

“Het was niet privé, overal stond in de kranten dat ik mijn militaire dienst ging afwerken. Ik moest een uniform aan, het was een speciale ervaring. De jongens hier zullen nooit zo’n ervaring meemaken”, vertelt Son. De aanvaller zou een Pilsung Award hebben ontvangen, een prijs die wordt uitgereikt aan de vijf beste soldaten van de klas. Son verbleef samen met 156 lotgenoten drie weken op het eiland Jeju en zou met name hebben uitgeblonken op het onderdeel schieten.

“Ik kan niet alles vertellen wat ik heb gedaan, maar ik heb er echt van genoten. De jongens waren aardig. De weken waren zwaar, maar die ervaringen... Ik zal nooit meer zulke ervaringen meemaken, ik heb geprobeerd ervan te genieten”, gaat Son verder. “Op de eerste dag kenden we elkaar niet, dus dat was een beetje raar. Toen we elkaar eenmaal leerden kennen, brachten we iedere dag samen door. We hadden één kamer, waar we met tien man samenwerkten en elkaar hielpen. Die tijd was fantastisch.”

“Tijdens de eerste twee dagen konden ze niet eens tegen me praten, maar uiteindelijk maakten ze ook grapjes en genoten we samen van de tijd”, benadrukt Son. De Zuid-Koreaan is inmiddels terug in Londen en bereidt zich momenteel voor op de hervatting van de Premier League. “Ik mis de fans! Tijdens militaire dienst had ik geen telefoon, maar ik werd heel blij van alle berichten die ik las toen ik terugkwam.”