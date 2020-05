Heung-Min Son sluit militaire dienst af met uitzonderlijke prestatie

De militaire dienst van Heung-Min Son zit er na drie weken op. De 27-jarige aanvaller besloot de onderbreking van het Premier League-seizoen door de uitbraak van het coronavirus te gebruiken om zijn verplichtingen in Zuid-Korea te vervullen. Een woordvoerder van het Korps Mariniers laat aan persbureau AFP weten dat Son zelfs tot de beste soldaten van zijn klas behoorde.

Een militaire dienst duurt voor Zuid-Koreanen normaal gesproken 21 maanden, maar door het winnen van een gouden medaille op de Asian Games van 2018 is dit voor Son anders. Dat is een zogenaamde ‘uitzonderlijke sportieve prestatie’, waarmee Son een uitzonderingspositie verdiende. Wel moest Son nog een militaire dienst van drie weken afwerken en de aanvaller besloot samen met zijn werkgever Tottenham Hotspur die te plannen in de weken dat het voetbal in Engeland stilligt door de coronacrisis.

Heung-Min Son has completed his three-week military training in South Korea. He hit 10/10 during a shooting course and finished in the top five out of 157 trainees, reports @TheKoreaHerald pic.twitter.com/Yh3gDFqWMS — B/R Football (@brfootball) May 8, 2020

Zodoende meldde Son zich op 20 april met 156 lotgenoten voor een militair trainingskamp op het ten zuiden van het vasteland gelegen eiland Jeju. De militaire dienst duurde drie weken en deze week werden de diploma’s uitgereikt. Daarbij is Son in de prijzen gevallen, want de Korean Herald meldt dat de aanvaller een zogenaamde Pilsung-award heeft ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan de vijf beste soldaten van de klas. Er wordt gemeld dat Son met name uitstekend presteerde op het onderdeel schieten, waar hij een perfecte score van tien uit tien behaalde.

“Alle onderdelen zijn op een eerlijke en strikte manier beoordeeld. De officieren die zijn training afnamen, lieten weten dat hij alles op een juiste manier heeft afgelegd”, laat een officier weten over de militaire dienst van Son. Het trainingskamp heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden. Ook bij de afsluiting was vanwege de coronacrisis geen publiek welkom, al stonden er buiten de poorten wel de nodige fans op Son te wachten. Via de Facebook-pagina van het Korps Mariniers zijn er toch verschillende foto’s van Son in militaire dienst naar buiten gekomen.

Tottenham Hotspur meldt dat Son volgende week terugkeert naar Londen. Daarmee lijkt de Zuid-Koreaanse aanvaller in ieder geval tijdig terug te zijn voor de eventuele hervatting van de Premier League. In Engeland is men nog altijd van plan om de competitie af te maken, al is het nog maar de vraag wanneer er precies weer gevoetbald kan worden. Son is overigens nog niet helemaal van zijn verplichtingen in Zuid-Korea af. Om zijn militaire dienst helemaal af te ronden, moet hij nog 544 uur maatschappelijk werk verrichten.