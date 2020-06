‘Adidas dumpt Mesut Özil na zoveelste controverse’

Adidas gaat niet langer door met Mesut Özil, zo claimt BILD. De middenvelder van Arsenal tekende in 2013, destijds nog in dienst van Real Madrid, een contract ter waarde van circa 25 miljoen euro om een van de boegbeelden van het sportmerk te zijn. De overeenkomst tussen Adidas en Özil loopt deze zomer af en naar verluidt ziet het bedrijf af van een verdere samenwerking.

Adidas moet door de coronacrisis een besparingsoperatie inzetten, waardoor een nieuwe deal met Özil uitgesloten is, aldus de Duitse boulevardkrant. Daarnaast zou het merk geen heil zien in een hernieuwde samenwerking vanwege het feit dat de 31-jarige Duitser in de afgelopen jaren veelvuldig overwegend negatief in het nieuws kwam.

Zo betuigt Özil openlijke steun aan de internationaal omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan, terwijl de aanvallende middenvelder na het WK in 2018 stopte als international vanwege 'racisme' en 'een gebrek aan respect' van onder meer de Duitse voetbalbond. De spelmaker voelde zich de zondebok na het teleurstellend verlopen eindtoernooi in Rusland.

Daarnaast leverde Özil afgelopen december kritiek op het Chinese beleid ten opzichte van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het land. China, waarmee de Premier League een van de lucratiefste tv-deals heeft, wilde vervolgens de wedstrijd van Arsenal tegen Manchester City niet meer uitzenden. Bovendien werd Özil uit de Chinese versie van de game Pro Evolution Soccer gehaald.

Tot slot werd de middenvelder recent door de aanhang van Arsenal aangepakt, omdat hij weigerde 12,5 procent van zijn loon in te leveren tijdens de coronacrisis, ondanks dat hij de best betaalde speler in de selectie is. In 2018 brak Mercedes als sponsor al met de 92-voudig international, die momenteel nog tot volgend jaar zomer onder contract staat in het Emirates Stadium.