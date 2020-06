‘Dembélé veegt voorstellen Europese grootmachten resoluut van tafel’

Ousmane Dembélé is niet van plan om Barcelona tussentijds te verlaten, zo weet de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio van Sky Italia woensdag te melden. Mundo Deportivo kwam met het nieuws dat de aanvaller al zijn jawoord had gegeven aan Juventus, dat Dembélé graag wil huren. Liverpool wil zelfs een koopoptie laten opnemen in een eventuele huurdeal met Barcelona.

Dembélé wil echter vechten voor zijn kans bij Barcelona en laat daarom de interesse vanuit de Serie A en Premier League links liggen, zo klinkt het. De vleugelaanvaller is momenteel herstellende van een zware hamstringblessure, opgelopen in februari. De verwachting is dat de pas 22-jarige Fransman in augustus terugkeert op het trainingsveld van Barcelona. Het is uitgesloten dat Dembélé in de resterende speelronden in LaLiga nog in actie komt voor de koploper in LaLiga, want hij is door de club niet ingeschreven voor de hervatting in Spanje.

Intern bij Barcelona is de nodige twijfel over de professionaliteit van Dembélé, wiens contract in het Camp Nou doorloopt tot de zomer van 2022. El Confidencial meldde medio april dat de vleugelaanvaller als enige ontbrak bij een videocall tussen trainers, spelers en begeleiders, georganiseerd door hoofdtrainer Quique Setién. Daarnaast verschenen in de Spaanse media geregeld berichten dat Dembélé zich te laat meldde voor de training, terwijl hij naar verluidt ook vaak tot diep in de nacht achter zijn PlayStation zou zitten.

Marca wist onlangs al te melden dat Dembélé een van de spelers is die van Barcelona mag uitzien naar een andere werkgever, om zo financiële ruimte te creëren tijdens de aanhoudende coronacrisis. De buitenspeler kwam sinds zijn overgang van Borussia Dortmund naar Barcelona in 2017 tot 19 doelpunten en 17 assists in 74 wedstrijden namens de formatie van Setién. Barcelona legde drie jaar geleden 105 miljoen euro neer voor Dembélé. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de lijstaanvoerder deze zomer een dergelijk bedrag overhoudt aan een eventuele deal voor de Franse flankspeler.