FC Groningen zet uitblinker niet in etalage: ‘Maar iedereen heeft een prijs’

Azor Matusiwa wordt nadrukkelijk gevolgd door clubs uit binnen- en buitenland, maar FC Groningen is niet van plan om de 22-jarige middenvelder zomaar van de hand te doen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus benadrukt echter dat het sentiment bij de Trots van het Noorden alsnog kan veranderen, mocht er een aantrekkelijk bod binnenkomen.

De bestuurder van FC Groningen, verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid, legt een en ander uit in gesprek met Voetbal International. "Azor heeft een contract dat nog drie jaar doorloopt. Hij heeft een goed seizoen achter de rug, maar we hebben heel bewust een vierjarige overeenkomst met hem getekend en denken dat hij zich bij Groningen nog prima kan ontwikkelen", aldus de ‘td’ in Groningse dienst.

Fledderus weet echter ook dat er in de voetbalwereld een hoop kan veranderen, zelfs tijdens de coronacrisis en de technisch directeur benadrukt nog maar eens dat 'natuurlijk iedereen een prijs heeft’. Matusiwa kwam voor de uitbraak van het coronavirus tot 23 wedstrijden in het shirt van FC Groningen. De voormalig speler van Ajax en De Graafschap speelde zich hierdoor in de kijker van onder meer PSV. Ondanks gesprekken blijft een akkoord met de Eindhovense club voorlopig uit.

Naast PSV zijn ook Stade Reims, FC Augsburg en Girondins Bordeaux nog steeds in de markt voor Matusiwa. Eurosport wist in april nog te melden dat laatstgenoemde Franse club een ‘bescheiden transfersom’ voor ogen had voor de middenvelder, met daarnaast de belofte dat FC Groningen een 'aantrekkelijk doorverkooppercentage' zou ontvangen bij een toekomstig vertrek van Matusiwa uit Bordeaux.