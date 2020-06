‘Feyenoord concurreert met Juventus en Inter om doelpuntenmachine’

Eren Dinkçi was afgelopen seizoen namens Werder Bremen Onder-19 goed voor maar liefst 22 doelpunten in 20 wedstrijden en dat levert de achttienjarige spits de nodige interesse van andere clubs op. Onder deze gegadigden zou zich ook Feyenoord bevinden, zo meldt de Turkse krant Milliyet maandagmiddag.

Dinkçi mag zich sinds begin 2019 speler van Werder noemen, al werd hij na zijn overstap van SC Borgfeld meteen voor een halfjaar uitgeleend aan zijn oude club. De jonge aanvaller heeft er nu dus bijna een heel seizoen opzitten in de jeugd van de werkgever van Davy Klaassen en maakte in dat jaar veel indruk met zijn doelpunten en assists.

Dinkçi tekende bij zijn komst een contract voor anderhalf jaar, dat deze zomer afloopt. Werder wil hem graag langer vastleggen en voor volgend seizoen overhevelen naar het beloftenelftal, maar krijgt nu met de nodige concurrentie te maken. Naast Feyenoord hebben naar verluidt ook Juventus, Internazionale en VfB Stuttgart hun oog op het talent laten vallen.

Naast zijn toekomst op clubniveau, staat Dinkçi ook voor een belangrijke keuze wat betreft zijn interlandloopbaan. De jongeling speelde vooralsnog zijn wedstrijden namens Turkije Onder-19, maar kan ook uitkomen voor Duitsland. Manuel Baum, de bondscoach van Duitsland Onder-20, is al geruime tijd in gesprek met Dinkçi in een poging om hem te overtuigen voor die Mannschaft te kiezen.