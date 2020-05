Gewild toptalent weigerde ontmoeting met Ramos: ‘Ik mag hem niet’

Harvey Elliott wordt een grote toekomst voorspeld. De zeventienjarige buitenspeler verkaste vorig jaar zomer van Fulham naar Liverpool, terwijl hij voor veel andere Europese topclubs had kunnen kiezen. Ook Real Madrid was geïnteresseerd in Elliott, maar de Spaanse grootmacht had al snel in de gaten dat de Engelsman niet voor de Koninklijke zou opteren.

Elliott werd in mei 2019 met 16 jaar en 30 dagen de jongste speler ooit in de Premier League door in te vallen bij het duel met Wolverhampton Wanderers (1-0 verlies). De jongeling van Fulham had de clubs voor het uitkiezen en ook Real had belangstelling. The Athletic claimt dat Real 'de rode loper' had uitgerold toen Elliott vorig jaar zomer de topclub een bezoek bracht.

De aanvaller kreeg een tour in het Santiago Bernabéu en het trainingscomplex. Toen men aankwam bij het shirt van Sergio Ramos die aan de muur hing, werd er ontmoeting met de aanvoerder van Real aangeboden. "Nee, dat is prima, dank je", antwoordde Elliott volgens The Athletic. "Ik mag hem niet na wat hij heeft gedaan met Mohamed Salah."

Elliott, al zijn hele leven lang Liverpool-fan, refereerde aan de Champions League-finale van 2018 tussen Real Madrid en Liverpool (3-1). Het talent was met zijn vader in Kiev om de eindstrijd te aanschouwen en zag dat Ramos Salah halverwege de eerste helft uit de wedstrijd haalde door de Egyptenaar te vloeren, waarna de aanvaller uiteindelijk geblesseerd van het veld moest. Ramos werd nadien verweten de arm van Salah expres te hebben geklemd, maar de Spanjaard ontkende.