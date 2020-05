Derksen: ‘Hij deed het fantastisch bij Ajax, maar Cocu maakte ook fouten’

Frank Arnesen, technisch directeur bij Feyenoord, maakte woensdag bekend dat het de bedoeling is dat Dirk Kuyt op termijn hoofdtrainer bij Feyenoord wordt. Johan Derksen zegt in gesprek met Veronica Inside weinig te begrijpen van de keuze om Kuyt op termijn hoofdtrainer in De Kuip te maken. De analist ziet weinig in een vergelijking met Frank de Boer, die ook zonder ervaring bij Ajax begon.

“De mensen moeten mij eens uitleggen waarom Dirk Kuyt in dit land heilig verklaard wordt. Hij heeft een mooie voetbalcarrière gehad, hoor. Ik was verbaasd toen hij van FC Utrecht naar Feyenoord ging, toen vroeg ik me af: kan hij dat aan? Nou, dat kon hij aan. Toen ging hij naar Liverpool en dacht ik: nou, kan hij dat aan? Hij heeft eigenlijk zijn hele carrière bewezen dat hij ieder niveau aankan”, zo begint Derksen positief over de voetballoopbaan van Kuyt. Na zijn actieve carrière is de oud-aanvaller dit seizoen voor het eerst actief geweest als trainer, bij Feyenoord Onder-19.

Arnesen: ‘Het is inderdaad bedoeling dat hij trainer van Feyenoord wordt’

“Hij is jeugdtrainer geworden bij Feyenoord, wat hij niet bijster goed deed. De resultaten waren niet goed, al kan dat met het materiaal te maken hebben. Maar intern was er ook veel kritiek op hem. Dit jaar zou hij op Feyenoord Onder-21 komen te staan, maar dat heeft hij niet gedaan. Misschien wel omdat hij bang was dat het niet zo goed zou gaan. Maar op basis waarvan maken ze hem dan trainer van een topclub met ambities? De man heeft geen enkele cv als trainer”, concludeert de analist. Het is volgens hem geen toeval dat Dick Advocaat, de huidige trainer van Feyenoord, Kuyt niet in zijn staf wil hebben.

“Als Advocaat komend seizoen weer een geweldig jaar met Feyenoord heeft, kunnen ze over een jaar niet tegen hem zeggen dat hij dan te oud is. Dick heeft het geweldig naar zijn zin bij Feyenoord, hij wordt hier niet onrustig van. Zolang als hij bij Feyenoord is, is hij de baas. Als de baas Dirk Kuyt er niet bij wil hebben, zegt dat veel. Normaal gesproken zou Dick iemand met veel voetbalervaring er wel bij willen hebben, maar daar heeft hij nu geen behoefte aan”, benadrukt Derksen. Er wordt vervolgens gesteld dat De Boer en Phillip Cocu ook geen ervaring hadden toen ze bij Ajax en PSV begonnen als hoofdtrainer. “Dat klopt. Frank de Boer was vanaf de eerste dag een trainer, hij heeft het fantastisch gedaan bij Ajax. Maar ik vind dat Phillip Cocu ook fouten gemaakt heeft, hij heeft het niet zo geweldig gedaan bij PSV.”