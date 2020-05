Arnesen: ‘Het is inderdaad bedoeling dat hij trainer van Feyenoord wordt’

Feyenoord verlengde onlangs het contract van Dick Advocaat met een jaar, waardoor de ervaren oefenmeester ook volgend seizoen de teugels in handen zal hebben in De Kuip. Voor de daaropvolgende voetbaljaargang is het zaak voor de Rotterdammers om een opvolger te vinden en ondanks doken geruchten op dat Dirk Kuyt in de zomer van 2021 het stokje over zal nemen van Advocaat. Technisch directeur Frank Arnesen en Kuyts zaakwaarnemer Rob Jansen bevestigen dat er inderdaad aan een constructie wordt gewerkt om de oud-spits de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord te maken, maar ontkennen dat dit per se volgend jaar al dient te gebeuren.

“Hij is hard bezig het vak te leren en het is inderdaad de bedoeling dat hij op termijn trainer wordt. Die afspraken lagen er al voordat ik hier in januari begon. Maar ik sta daar ook achter. Ik heb zelf bij PSV meegemaakt dat Phillip Cocu zo werd klaargestoomd en bij Feyenoord hebben ze goede ervaringen met Giovanni van Bronckhorst”, laat Arnesen woensdag optekenen door RTV Rijnmond.

Deze week naar buiten gekomen berichten repten over een staf van Kuyt, met assistenten Alfons Groenendijk, Henrik Larsson en John de Wolf, die momenteel ook actief is als rechterhand van Advocaat. Volgens Kuyts zaakwaarnemer Jansen is dit echter nog geen uitgemaakte zaak: “Ik ontken niet dat die namen wel eens gevallen zijn, maar dat is niet recent. Binnen Feyenoord heeft iemand doelbewust deze namen gelekt, maar er is niets concreets”, stelt hij.

Jansen en Arnesen vinden het bovendien te voorbarig om Kuyt nu al aan te wijzen als hoofdtrainer voor over een jaar: “Ik ben blij dat Dick Advocaat heeft bijgetekend en volgend seizoen zullen we uiteraard gaan praten over de toekomst. Als Advocaat stopt, heeft Kuyt zeker een streepje voor, maar dan gaan we uiteraard samen met de rest van de directie kijken wat het beste is voor Feyenoord”, is de technisch directeur duidelijk.