Woedende Pelé van Anholt beleeft déjà vu met dodelijke arrestatie in de VS

Pelé van Anholt heeft via LinkedIn woedend gereageerd op een hardhandige arrestatie in de Verenigde Staten. In Minneapolis kwam George Floyd eerder deze week om het leven, nadat hij minutenlang op de grond werd gehouden door een politieagent. Het incident levert voor Van Anholt nare herinneringen op, want de 29-jarige verdediger heeft naar eigen zeggen tijdens zijn dienstverband bij Los Angeles Galaxy een vergelijkbare ervaring gehad in de Verenigde Staten.

Floyd werd verdacht van vervalsing en verzette zich volgens de politie tegen zijn arrestatie. Op de video die via social media zijn verschenen, is te zien hoe de agent een knie in zijn nek legt. Ondanks dat Floyd, een gekleurde man, roept dat hij geen adem krijgt, op gegeven moment niet meer reageert en omstanders de agent vragen om hem los te laten, wordt de knie in zijn nek gehouden. Floyd is nog wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar is uiteindelijk overleden. Vier agenten zijn naar aanleiding van de gewelddadige aanhouding ontslagen en dat was volgens de burgemeester van Minneapolis een 'juist besluit'.

De dood van Floyd leidt tot de nodige ophef in de Verenigde Staten, omdat de blanke agent racistische motieven wordt verweten. “Het is abnormaal dat anno 2020 dit nog steeds gebeurt in de wereld. En nee, ik houd er niet van dat mensen snel in de ‘slachtofferrol’ gaan zitten. Dit is nog steeds een heel groot probleem, vooral in de Verenigde Staten. Ik heb het zelf ook meegemaakt”, schrijft Van Anholt op LinkedIn. Hij stond tussen 2017 en 2018 een halfjaar onder contract bij het Amerikaanse LA Galaxy.

“Toen ik in LA woonde en een fout had begaan tijdens het rijden, werd er mij verzocht te stoppen. Oké, ik weet niet wat er in me op kwam, maar ik stapte direct uit. Er werd een pistool gepakt en moest DIRECT weer instappen”, vervolgt Van Anholt zijn relaas. Hij keerde in 2018 terug in Nederland en speelde de voorbije twee jaar voor NAC Breda, waar zijn contract nu afloopt. “Na mijn papieren te hebben laten zien, zei de politieagent LETTERLIJK: ‘Je hebt geluk dat ik een donkere agent ben, anders was er op je geschoten!’ Hoe kan dit nog voorkomen?”