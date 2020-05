Finale op 7.774 kilometer van De Kuip mogelijk: ‘Ik word hier zeer vrolijk van’

De voetbalbond van Bonaire is enthousiast over het voorstel van FC Utrecht om de finale van de TOTO KNVB Beker op het Caribische eiland te laten plaatsvinden. De club doet er alles aan om de finale tegen Feyenoord nog te kunnen spelen, desnoods buiten de landsgrenzen. Een van de advocaten van FC Utrecht, Frans de Weger, noemde Bonaire maandag als optie, evenals een finale net over de landsgrens in Duitsland.

Op Bonaire zijn vooralsnog slechts twee coronabesmettingen vastgesteld, terwijl grote evenementen in Nederland voorlopig geen vergunning zullen krijgen. Een eindstrijd op het eiland zou betekenen dat de beker wordt uitgereikt op 7.774 kilometer van Rotterdam, waar de finale tussen FC Utrecht en Feyenoord normaliter gespeeld zou worden. In gesprek met dagblad Amigoe spreekt Ludwig Balentin, de voorzitter van de Bonairiaanse voetbalbond, van een 'uitstekend' idee, mits 'het kan'.

"Het zou een enorme boost zijn voor de sport op het eiland. Ik heb geen reden om daar nee tegen te zeggen", reageert Balentin. "Ik word hier echt zeer vrolijk van. Als de finale hier gespeeld zou worden, dan is dat echt een droom." Edison Rijna, gezaghebber van Bonaire, zegt Feyenoord en FC Utrecht graag te ontvangen. Hij wil de mogelijke komst van de bekerfinale bespreken tijdens het tweewekelijkse overleg van de bijzondere Nederlandse gemeente.

FC Utrecht doet opvallende suggestie voor speellocatie van bekerfinale

FC Utrecht deed bij monde van zijn advocaat maandag het voorstel om de finale buiten Nederland te spelen. Lees artikel

"Ik wil de teams hier graag hebben, maar zoiets kan ik pas voorbereiden als we officieel weten wat we moeten doen. Het stadion moet natuurlijk in orde zijn. Ik ben wel bereid om daar wat aan te doen, maar we moeten ook niet in de financiële problemen komen voor één voetbalwedstrijd", vertelt Rijna. "Aan de andere kant kunnen we die wedstrijd ook gebruiken om de faciliteiten te verbeteren. Het is echt geen gek idee om de wedstrijd hier te spelen. Als we goede afspraken maken met alle belanghebbenden, dan kan het zeker te regelen zijn. Het lijkt mij ook erg leuk."

FC Utrecht diende onlangs bij de UEFA een 'vuistdikke zienswijze' in, schreef De Telegraaf maandag, in de hoop om de finale toch nog te spelen en daarmee kans te houden op het bereiken van Europees voetbal. Eerder liet KNVB-directeur Eric Gudde weten dat het niet uitgesloten is dat de eindstrijd van het bekertoernooi alsnog wordt afgewerkt in de vorm van een 'galawedstrijd', maar de advocaten van FC Utrecht weten vanuit het ministerie en de KNVB dat de bekerfinale niet op de agenda staat of stond.