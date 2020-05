FC Utrecht doet opvallende suggestie voor speellocatie van bekerfinale

FC Utrecht heeft de hoop op het alsnog spelen van de finale van de TOTO KNVB Beker en daarmee het bereiken van Europees voetbal nog niet uit het hoofd gezet. De Telegraaf schrijft dat advocaten Jeroen Bedaux en Frans de Weger bij de UEFA een ‘vuistdikke zienswijze’ hebben ingediend. De Domstedelingen zetten er op in om in juli alsnog de bekerfinale tegen Feyenoord te laten afwerken, desnoods in Duitsland of op Bonaire.

In de strijd tegen de KNVB over het stopzetten van het bekertoernooi voelt FC Utrecht zich gesterkt door Louis van Gaal, Marco van Basten, Guus Hiddink en Willem van Hanegem, die eerder lieten weten dat ze het vreemd zouden vinden als de bekerfinale helemaal niet meer gespeeld wordt. De Weger en Bedaux vinden dat er te vroeg een streep is gezet door de bekerfinale. Eerder liet KNVB-directeur Eric Gudde weten dat het niet uitgesloten is dat de eindstrijd van het bekertoernooi alsnog wordt afgewerkt in de vorm van een 'galawedstrijd', maar de advocaten weten vanuit het ministerie en de KNVB dat de bekerfinale niet op de agenda staat of stond.

Een heikel punt rond de bekerfinale is de datum 3 augustus, waarop de KNVB naar eigen zeggen de Europese deelnemers moet doorgeven aan de UEFA. De Weger en Bedaux wijzen op basis van correspondentie tussen Olympique Lyon en de Europese voetbalbond naar het feit dat de deadline hiervoor kan worden opgeschoven naar eind augustus. De verdediging van FC Utrecht voelt zich tevens gesterkt door de handelswijze van de Fransen, die het bekertoernooi voorlopig hebben opgeschort, en de Belgen, die de UEFA hebben gevraagd wanneer de bekerfinale uiterlijk gespeeld moet worden.

Zelfs als de UEFA de deadline van 3 augustus laat staan, denken De Weger en Bedaux dat de bekerfinale voor die tijd nog gespeeld kan worden. “Waarom niet in juli als je kijkt hoe soepel het nu in de Bundesliga gaat? Óf in het buitenland. Dat zou – na een quarantaine van de Feyenoord- en FC Utrecht-selectie – net over de grens in Duitsland kunnen, maar eventueel ook op Bonaire. In die Nederlandse gemeente heeft het coronavirus veel minder om zich heen gegrepen. Explore all options”, verwijst De Weger tegenover De Telegraaf naar de opdracht van de UEFA aan nationale bonden om alle mogelijkheden te verkennen.

De advocaten van FC Utrecht bestrijden ook dat Willem II het beter heeft gedaan dan FC Utrecht, gelet op de resultaten in de Eredivisie én de TOTO KNVB Beker. De Tilburgers eindigden op de vijfde plaats in de Eredivisie, met drie punten én een wedstrijd meer dan FC Utrecht. “In de competitie heeft FC Utrecht hetzelfde aantal verliespunten, een beter doelsaldo én een beter onderling resultaat. En zelfs als het inhaalduel met Ajax was verloren, had FC Utrecht volgens wetenschappelijke onderbouwingen van onder meer het onafhankelijke adviesbureau Hypercube een goede kans om Willem II in de resterende duels te passeren. Tot slot was er nog het vangnet play-offs.”