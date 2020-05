‘Negentig procent van de scheidsrechters is voor Real Madrid’

Eduardo Iturralde González was zeventien seizoenen lang scheidsrechter in LaLiga en de voormalig arbiter kreeg in de periode geregeld de kraker tussen Barcelona en Real Madrid toegewezen. De tegenwoordig als analist werkzame Iturralde González is van beide grootmachten geen supporter, maar weet wel dat een overgroot deel van het huidige scheidsrechterskorps Real aanhangt..

De oud-scheidsrechter bespreekt het vraagstuk in een podcast van het sportprogramma El Larguero. "Ik geloof je als je zegt dat scheidsrechters echte professionals zijn. Maar zeg eens eerlijk, vanuit jouw ervaring als professionele arbiter, hoeveel scheidsrechters zijn er voor Real en hoeveel voor Barcelona? Is de verhouding 80-20 procent?", vraagt presentator Sique Rodríguez zich af. Iturralde González komt gelijk met een duidelijk antwoord. "Ik denk dat de verhouding eerder 90-10 procent is."

"Of Barcelona het nou leuk vindt of niet, zeventig procent van de Spaanse bevolking, Catalonië niet meegerekend, heeft een voorkeur voor Real", vervolgt Iturralde González zijn analyse. De analist constateert evenwel een kentering in Spanje. "Er zijn nu wel steeds meer mensen met een voorkeur voor Barcelona. De succesperiode onder Josep Guardiola heeft zeker voor verandering gezorgd. Maar hoeveel mensen waren vóór het tijdperk van Lionel Messi bij Barcelona fan van Real? Zeventig procent?"

Iturralde González benadrukt nog maar eens zijn onpartijdigheid in deze kwestie. "Ik heb met beide clubs geen band, ik ben namelijk een supporter van Athletic Club en iedereen is daarvan op de hoogte. Maar als je daar eerlijk over bent, proberen ze je daar wel op aan te vallen", zo besluit de gewezen toparbiter uit Spanje zijn relaas.