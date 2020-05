Capello: ‘Van Nistelrooij zei dat de kleedkamer naar alcohol stonk’

Fabio Capello werkte als trainer bij de grootste clubs en had veel spelers onder zijn hoede, maar niemand bezorgde hem zoveel problemen als Ronaldo Luís Nazário de Lima bij Real Madrid. De trainer werkte in Madrid zes maanden samen met de Braziliaanse spits en hoewel zijn kwaliteiten overduidelijk waren, bracht de ex-spits ook veel problemen met zich mee.

Capello keerde in 2006 terug voor zijn tweede periode als trainer bij Real Madrid, de club waar Ronaldo sinds 2002 voor speelde. Trainer en speler zouden zes maanden samenwerken, daar de aankoop van 45 miljoen euro in januari 2007 voor circa 7,5 miljoen euro werd verkocht aan AC Milan. “Het grootste talent dat ik ooit heb getraind was Ronaldo”, vertelt Capello bij Sky Sports.

Football Icons: Ronaldo

“Maar hij was ook de speler die mij de grootste problemen bezorgde in de kleedkamer”, aldus de Italiaanse trainer. “Hij organiseerde feestjes en deed van alles. Ruud van Nistelrooij zei toen een keer tegen me dat de kleedkamer naar alcohol stonk.” De Nederlandse spits was destijds bezig aan zijn eerste seizoen in het Santiago Bernabéu. Volgens Capello was het goed dat Real Madrid in de winterse transferperiode van 2007 afscheid nam van de Braziliaanse aanvaller. “Toen hij naar Milan vertrok, begonnen we te winnen. Maar als we het hebben over talent, dan was hij zonder twijfel de grootste.”

Ronaldo, in 185 officiële wedstrijden goed voor 105 doelpunten voor Real Madrid, belandde in het seizoen 2006/07 al regelmatig op de bank vanwege overgewicht. “Ik vertrok tegen mijn wil in”, zei hij in 2017 tegen Fox Sports Brasil. “Ik kreeg problemen met Capello. Als ik maar honderd gram boven mijn streefgewicht zat, werd ik al uit het elftal gezet. Ik ben een tolerant mens dat zich altijd begripvol opstelt, maar Capello kon ik gewoon niet begrijpen. Ik begreep zijn houding als trainer, maar in het voetbal maakt honderd of tweehonderd gram extra het verschil niet. Het gaat om de prestaties en hij weigerde om mij daarop af te rekenen.” Ronaldo won later met Milan geen prijzen en zette in 2011 een punt achter zijn carrière.