Bryan Linssen mikt op transfer naar Bundesliga: ‘Dat is heel serieus’

Bryan Linssen vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Bundesliga. De vleugelaanvaller van Vitesse geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat er serieuze contacten zijn met een Duitse club, zonder daarbij een specifieke naam naar voren te brengen. Linssen beschikt in Arnhem over een aflopend contract en kan deze zomer dus transfervrij van club wisselen.

"Dat is heel serieus", verwijst Linssen dinsdag op het trainingsveld van Vitesse naar de contacten met de niet nader genoemde Duitse club. Om vervolgens een duidelijke kanttekening te plaatsen omtrent zijn toekomst op clubniveau. "Maar de competities gaan nu weer beginnen zodat clubs drukker zijn met andere zaken dan een transfer van mij."

Linssen was recentelijk nog in beeld bij Feyenoord, maar een definitief akkoord met de Rotterdamse club kwam niet van de grond. Het verschil tussen vraag en aanbod lag te ver uit elkaar, zo wisten verschillende media te melden. De aanvaller had een ‘geweldig gesprek’ met technisch directeur Frank Arnesen, maar hij schrok desondanks enorm van het aanbod van Feyenoord. "Dat bod stond in geen verhouding tot ons gesprek. Feyenoord gaf aan mij dolgraag te willen hebben. Maar het voorstel duidde er eerder op dat ze mij alleen zagen als versterking voor de breedte van de selectie."

"Ik wil geen spelletjes spelen. Ik heb ook geen miljoen euro gevraagd. Maar na ons tegenbod kon het bod van Feyenoord nog fors omhoog. Dat vond ik vreemd. Ik kreeg zo nooit het topgevoel bij Feyenoord", voegde Linssen daaraan toe. De inmiddels 29-jarige Linssen staat naar verluidt ook op het lijstje van Al-Nasr, dat een jaarsalaris van bijna twee miljoen zou willen bieden. De buitenspeler van Vitesse werd onlangs ook genoemd bij Tianjin Tianhai, maar de Chinese club is inmiddels failliet verklaard.