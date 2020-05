Jaap Stam bijna terug als trainer: ‘Hij is onze belangrijkste kandidaat, ja’

Jaap Stam moet de opvolger worden van Ron Jans als trainer van FC Cincinnati, zo bevestigt voorzitter Jeff Berding tegenover de lokale Cincinnati Enquirer. De club uit de Major League Soccer onderzoekt momenteel de mogelijkheden om Stam, die in oktober ontslag nam als trainer van Feyenoord, aan te trekken.

Het is al sinds februari bekend dat Cincinnati achter Stam aanzit, maar niet eerder werd dat bevestigd van binnenuit de club. Eerder wilde algemeen directeur Gerard Nijkamp tegenover Voetbal International nog niet vertellen wie de topkandidaat van FC Cincinnati voor de vacante trainerspositie is. President Berding windt daar echter geen doekjes om. "Ik zou hem niet als enige kandidaat willen bestempelen, maar hij is wel de belangrijkste kandidaat, ja", aldus Berding.

De aanstelling van Stam is nog niet rond. "We hebben nog aanvullend werk te doen", zegt de voorzitter van Cincinnati. Een van de hobbels die te nemen is, is dat Stam vanwege de gesloten Amerikaanse grenzen momenteel niet naar zijn beoogde nieuwe club toe kan. Directeur Nijkamp is momenteel in Nederland en voert gesprekken met de oud-verdediger van onder meer PSV en Ajax.

In februari kwam een einde aan het dienstverband van Jans bij de Amerikaanse club, na de commotie die ontstond over het vermeende gebruik van het 'n-woord' door de oefenmeester in de kleedkamer. Vrijwel direct daarna werd Stam door Johan Derksen in praatprogramma Veronica Inside genoemd als zijn mogelijke opvolger. Momenteel staat Yoann Damet als interim-trainer voor de groep bij FC Cincinnati.