‘Juventus verwijst ruilvoorstel voor geïnteresseerde De Ligt naar prullenbak’

Barcelona is op zoek naar een nieuwe centrumverdediger, maar moet door de coronacrisis creatief handelen op de transfermarkt. Mundo Deportivo schrijft dat de Catalanen handig gebruik wilden maken van de belangstelling van Juventus voor Arthur Melo. Matthijs de Ligt was de eerste speler die Barcelona in ruil voor de Braziliaanse middenvelder vroeg, maar Juventus zag hier naar verluidt niks in.

De 33-jarige Gerard Piqué komt langzaam maar zeker in de herfst van zijn loopbaan terecht, terwijl Samuel Umtiti mede door blessures niet aan de verwachtingen weet te voldoen. Om die reden wenst Barcelona komende zomer nog een centrumverdediger aan de selectie toe te voegen en in een eerder stadium werd De Ligt al gelinkt aan de Catalanen. Barça was afgelopen zomer ook al in de markt voor de twintigjarige Oranje-international, die er destijds voor koos om Ajax te verruilen voor Juventus.

Met de interesse van Juventus voor Arthur zag Barcelona nu een mogelijkheid om een goede deal voor De Ligt te sluiten. Mundo Deportivo schrijft dat de verdediger een overstap naar het Camp Nou wel zag zitten, ondanks dat hij pas bezig is aan zijn eerste seizoen bij Juventus. La Vecchia Signora heeft het voorstel van Barcelona echter direct naar de prullenbak verwezen. De Ligt mag alleen tegen een torenhoge transfersom vertrekken en Barcelona ziet tegelijkertijd ook weinig heil in de onderhandelingen met diens zaakwaarnemer Mino Raiola.

Er bestaat overigens een goede verstandhouding tussen Barcelona en Juventus, omdat er de afgelopen tijd geregeld gesproken is over de mogelijkheden op de transfermarkt. De Italiaanse topclub is bereid om Barcelona te helpen in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger, want Daniele Rugani is al een aantal keer in Spanje aangeboden. Rugani zit bij Juventus in de pikorde achter Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, De Ligt en Merih Demiral. Andersom ziet la Vecchia Signora de komst van de momenteel door Barcelona aan Schalke 04 verhuurde Jean-Clair Todibo wel zitten.

Overigens staat ook de naam van Milan Skriniar op het verlanglijstje van Barcelona, al is er concurrentie van Real Madrid. In de huidige situatie lijkt de Slowaakse verdediger van Internazionale echter niet haalbaar, daar er door zijn tot 2023 lopende contract minimaal zeventig miljoen euro wordt verlangd. Internazionale is weliswaar geïnteresseerd in Umtiti, maar een ruil met gesloten beurzen lijkt niet voor de hand te liggen. Het is ook mogelijk dat Umtiti wordt ingezet om de transfersom voor Lautaro Martínez te drukken, voor wie Barcelona nog altijd belangstelling heeft.