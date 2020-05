‘Ajax uitonderhandeld met Van de Beek; Neres blijft zeer waarschijnlijk’

Door de coronacrisis krijgt de voetbalwereld op financieel gebied harde klappen te verwerken en het is dan ook de vraag wat dit voor gevolgen gaat hebben op de transfermarkt. Bij Ajax hebben André Onana, Nicolás Tagliafico, Sergiño Dest en Donny van de Beek een vertrekwens. Volgens Voetbal International is bij Van de Beek alles tussen speler, zijn management en Ajax uitonderhandeld. Geïnteresseerde clubs hoeven alleen nog maar het gewenste bedrag te betalen, al is het onzeker of dat in de coronacrisis gebeurt.

Van de Beek wordt al geruime tijd in verband gebracht met clubs als Real Madrid en Manchester United. Ajax heeft aangegeven dat het bereid is om mee te werken met het vertrek van een aantal spelers, maar buitenlandse clubs hoeven er niet op te rekenen dat de Amsterdammers uitverkoop houden. Alleen wanneer het juiste bedrag wordt betaald, zal directeur spelerszaken Marc Overmars het licht op groen zetten.

Ajax-trainer Erik ten Hag meldde onlangs dat de transferplannen door de coronacrisis niet door kunnen gaan. Inkomende transfers zitten er voorlopig niet in, maar volgens het weekblad is dat niet het geval wanneer sterkhouders verkocht worden. Als spelers als Onana, Tagliafico en Van de Beek vertrekken, zal Ajax voor hen vervangers aantrekken. Ten Hag krijgt voor volgend seizoen in ieder geval de beschikking over een nieuwe speler. Antony is voor maximaal 22 miljoen euro overgenomen van São Paulo en sluit op termijn aan in Amsterdam.

David Neres leek voor de winterstop bezig aan zijn laatste seizoen bij Ajax. De Braziliaanse buitenspeler raakte echter geblesseerd aan zijn knie in de uitwedstrijd tegen Chelsea begin november. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Volgens Voetbal International is het zeer waarschijnlijk dat hij na zijn blessure bij Ajax blijft. Zijn contract loopt tot medio 2023 door in de Johan Cruijff ArenA.