Advocaat moet komst Linssen uit hoofd zetten: ‘Voorstel was in orde’

Feyenoord is er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken met Bryan Linssen. Technisch directeur Frank Arnesen en trainer Dick Advocaat bevestigen dinsdagavond tegenover Voetbal International dat beide partijen de afgelopen tijd met elkaar hebben gesproken, maar niet tot overeenstemming zijn gekomen.

De ervaren linksbuiten stond volgens de berichtgeving bovenaan het wensenlijstje van Advocaat. De oefenmeester koos er onlangs voor om zich ook voor het aankomende seizoen aan Feyenoord te verbinden. Doordat de Rotterdammers zich door de coronacrisis in hun mogelijkheden beperkt zien, is het verschil tussen vraag en aanbod echter toch te groot.

Het salaris dat Linssen in De Kuip zou gaan verdienen werd in de afgelopen weken al als het voornaamste obstakel voor het bereiken van een akkoord genoemd. Linssen heeft door de aanbiedingen die hij uit China en het Midden-Oosten heeft ontvangen meerdere ijzers in het vuur en de aanvaller kan daar een veelvoud verdienen van de gage die Feyenoord hem kan bieden.

Advocaat zag in Linssen een geschikte extra optie om de aanval van zijn ploeg voor volgend seizoen te komen versterken. Feyenoord nam in januari al afscheid van Sam Larsson, terwijl Luis Sinisterra nog geruime tijd aan de kant staat met een zware knieblessure. De bezetting op de flanken is daardoor niet bepaald ruim en in de laatste wedstrijden voordat het seizoen werd stopgezet vanwege de coronacrisis speelde linksback Ridgeciano Haps zelfs als extra aanvaller.

“Jammer. Maar Bryan heeft natuurlijk het recht dit voorstel te wijzigen. Niettemin vinden we dat wij er alles aan hebben gedaan”, reageert technisch directeur Frank Arnesen in gesprek met bovengenoemd weekblad. “Ook ik vind dat het voorstel van Feyenoord in orde was. Dan is het aan de speler. Dat het niet doorgaat, is jammer, maar we gaan nu gewoon verder op zoek naar aanvallende versterkingen”, voegt Advocaat toe.