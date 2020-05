Ziyech: ‘Dat jaar boeide me het ook niet dat PSV kampioen werd’

Ajax neemt op emotionele wijze afscheid van Hakim Ziyech. In Pathé Tuschinski kijkt de Chelsea-aankoop terug op zijn tijd in de Johan Cruijff ArenA. De Marokkaans international gaat onder meer in op de misgelopen Champions League-finale van vorig seizoen. “Ik denk dat wij Liverpool zeker hadden kunnen verslaan”, aldus Ziyech.

Tijdens de terugblik, die door Ajax donderdag naar buiten wordt gebracht, komt ook de situatie van Abdelhak Nouri aan bod. Ziyech was bijzonder close met de middenvelder, die in de zomer van 2017 blijvende hersenschade opliep. “Ik praat er niet graag over”, aldus Ziyech. “Maar je denkt er wel vaak aan. Dat jaar boeide me het ook niet dat PSV kampioen werd.” Ajax eindigde in het seizoen 2017/18 op de tweede plaats achter de Eindhovenaren. Ziyech koos ervoor om te blijven in Amsterdam. Hij werd kampioen en bereikte met het team van trainer Erik ten Hag de halve finale van de Champions League.