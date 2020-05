F-Side en supportersvereniging vragen fans voorstel van Ajax af te wijzen

De coronacrisis heeft voortijdig een einde aan het Eredivisie-seizoen gemaakt en hierdoor zullen de wedstrijden die nog op het programma stonden geen doorgang meer vinden. Voor Ajax betekent dit dat de thuisduels met FC Twente, PEC Zwolle, Vitesse en VVV-Venlo niet doorgaan en de club komt volgens De Telegraaf dinsdag met een voorstel aan de supporters die eigenlijk bij deze wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA aanwezig zouden zijn geweest.

De Amsterdamse clubs biedt mensen met losse kaarten voor deze wedstrijden volgens de ochtendkrant drie mogelijkheden. Zij kunnen het geld cash terugkrijgen, het bedrag spenderen aan merchandise en nieuwe losse tickets voor aankomend seizoen, of afzien van compensatie.

Voor seizoenkaarthouders is er met het terugkrijgen van vijftien procent van de aanschafwaarde van hun seizoenkaart, de mogelijkheid om het geld te besteden aan een nieuwe seizoenkaart, merchandise of losse kaarten voor volgend seizoen en de keus om af te zien van compensatie sprake van een vergelijkbare regeling.

De F-Side en de supportersvereniging van Ajax hebben via een statement inmiddels gereageerd op de berichtgeving omtrent de club. Zij laten in dit bericht weten dat ‘clubs hun supporters volgens de voorwaarden van de KNVB officieel niet hoeven te compenseren, maar dat Ajax heel graag een gebaar wil maken naar zijn trouwe supporters.’ De partijen doen echter een beroep op de achterban om het voorstel van Ajax naast zich neer te leggen en af te zien van compensatie.

“Kun jij die paar tientjes missen? Doneer ze aan de club! Laten we er met alle donaties samen voor zorgen dat we zo lang mogelijk van ons aller Ajax kunnen blijven genieten. Wij zijn als supporters niet de enigen die een helpende hand bieden. De directie heeft al aangegeven diverse maatregelen te nemen. Onder andere directie, spelers en technische staf zullen een financieel gebaar maken naar de club. Net als in een kolkende Johan Cruijff ArenA moeten we het ook samen doen nu de bal niet rolt!”, valt te lezen in het statement.