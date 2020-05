Chiellini aangepakt: ‘Hij was altijd al een lafaard die in zijn broek plaste’

Giorgio Chiellini deed zaterdag in gesprek met La Gazzetta dello Sport een aantal spraakmakende uitspraken over Mario Balotelli en Felipe Melo. Van eerstgenoemde beweert Chiellini onder meer dat hij ‘een klap in zijn gezicht verdiende’ tijdens de Confederations Cup van 2013, terwijl hij Felipe Melo ‘het slechtste van het slechtste’ noemde. De twee ex-ploeggenoten van de verdediger van Juventus tonen zich in een reactie niet onder de indruk van diens woorden.

“Ik ben tenminste zo eerlijk en moedig om dingen in iemand gezicht te zeggen”, reageert Balotelli in een korte reactie op Instagram. “Sinds 2013 heb je genoeg mogelijkheden gehad om dat te doen, om je te gedragen als een echte man. Dat heb je echter niet gedaan. Wie weet wat je in de toekomst over je huidige medespelers zal zeggen, jij vreemde aanvoerder. Als dit is wat het betekent om een kampioen te zijn, dan ben ik het liever niet. En ik heb nooit een gebrek aan respect getoond voor het blauwe shirt (van de Italiaanse nationale ploeg, red.).”

Felipe Melo laat tegenover dezelfde roze sportkrant als waarin Chiellini zijn uitspraken deed weten weinig waarde te hechten aan diens uitlatingen: “Ten eerste zou het enorm interessant zijn om te weten naar welke gebeurtenissen hij verwijst. Hoe dan ook heb ik geen probleem om te reageren op deze ‘verdediger’. In mijn tijd in Turijn heb ik altijd iedereen gerespecteerd: mijn ploeggenoten, de trainers, Juventus in het algemeen. Op dit moment heb ik echter geen respect voor hem en dat zal ook zo blijven. Vertelt hij dat Balotelli een klap verdiende en dat ik het slechtste van het slechtste was en altijd uit was op een vechtpartij? Hij was altijd al een lafaard die in zijn broek plaste.”

“Bovendien is het wel heel makkelijk om slecht over anderen te spreken in een boek. Misschien is deze ‘verdediger’ nog steeds boos op mij om dat ik naar Galatasaray ben gegaan en wij hen uit de Champions League hebben gekegeld. Of misschien omdat Internazionale alles won en ik een Interista ben”, vervolgt de Braziliaan. “Zo is hij altijd, hij doet altijd alsof hij een fenomeen is. En dan schiet me nog iets te binnen: wij versloegen Italië in 2009 in de Confederations Cup, misschien is dat het wel. Hij heeft nooit een internationale prijs gewonnen. Hier stop ik, sommige zaken moeten in de kleedkamer blijven.”