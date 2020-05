Giorgio Chiellini haalt uit: ‘Hij was echt het slechtste van het slechtste’

Giorgio Chiellini praat zaterdag in gesprek met La Repubblica over zijn autobiografie 'Io, Giorgio'. De 35-jarige verdediger van Juventus neemt in het boekwerk geen blad voor de mond en hekelt met name twee collega’s: Mario Balotelli, ploeggenoot bij het nationale elftal van Italië en voormalig Juventus-speler Felipe Melo. “Mario is een negatief persoon, zonder enig respect voor de groep”, verzekert Chiellini in het Italiaanse dagblad.

“Tijdens het toernooi om de Confederations Cup van 2013 in Brazilië was hij nooit bereid om iemand te helpen. Hij verdiende echt een klap in zijn gezicht”, memoreert Chiellini. “Er waren mensen die zeiden dat hij bij de vijf beste spitsen van de wereld hoorde, maar voor mij heeft hij nooit bij de top tien of zelfs de top twintig gezeten.”

“Felipe Melo was echt het slechtste van het slechtste”, vervolgt Chiellini. “Ik kan niet tegen mensen die geen respect hebben, die altijd tegendraads willen zijn. Met Felipe Melo in de buurt was het altijd mogelijk dat er een gevecht zou uitbreken. Ik heb dat ook tegen de directeuren gezegd: hij was een rotte appel. Ik ben echt niet met iedereen bevriend, maar deze twee spelers gingen voorbij aan alle grenzen.”

Chiellini erkent dat hij Internazionale haat, maar wél op ‘een sportieve manier’. “Net zoals Michael Jordan de Detroit Pistons haat. Ik kan er niets aan doen, ik haat Inter, maar 99,9 procent van de keren dat ik Inter-spelers buiten het veld tegenkom kunnen we het goed met elkaar vinden. Sportieve haat is wat ervoor zorgt dat je het maximale kan geven tegen je rivaal en essentieel voor de sport.” De biografie van Chiellini verschijnt komende week en de opbrengsten gaan volledig naar een goed doel.