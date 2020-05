‘ADO komt na ‘moeizame’ gesprekken met Maurice Steijn uit bij Sparta’

ADO Den Haag is momenteel in gesprek met Aleksandar Rankovic, zo heeft het Algemeen Dagblad donderdag te horen gekregen van bronnen rondom de voormalige middenvelder. Rankovic, de huidige assistent van Henk Fraser bij Sparta Rotterdam, is momenteel de voornaamste kandidaat voor de opvolging van Alan Pardew.

De Engelse oefenmeester vertrok eerder deze week bij de club uit de Hofstad na slechts een paar maanden aan het roer te hebben gestaan. Pardew werd op 2 januari aangesteld met de opdracht om ADO te behoeden voor degradatie. De coach slaagde er vervolgens niet in om ADO uit de degradatiezone te trekken, maar doordat het seizoen vanwege de coronacrisis voortijdig ten einde is gekomen hoeft de club niet langer te vrezen voor afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie.

ADO is zodoende op zoek naar een opvolger en heeft nu het oog laten vallen op Rankovic. De 41-jarige Serviër droeg in het verleden als speler al zes jaar het groengeel en is dus geen onbekende voor de club. Na zijn actieve loopbaan werkte hij eerder als trainer van ADO Onder-19, voordat hij via Vitesse bij Sparta terechtkwam.

ADO heeft volgens de berichtgeving inmiddels enkele gesprekken met Rankovic achter de rug. De oud-middenvelder heeft het naar verluidt naar zijn zin als assistent van Fraser, maar zou ook graag op eigen benen willen staan. ADO heeft naar verluidt ook enkele gesprekken gevoerd met Maurice Steijn. De onderhandelingen met de ex-trainer van de club verlopen echter ‘moeizaam’.