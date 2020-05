‘Ajax verwees bod van Manchester United linea recta naar prullenbak’

Manchester United heeft vorige zomer geprobeerd André Onana weg te halen bij Ajax, zo meldt Duncan Castles van The Sunday Times. Volgens de journalist hebben the Red Devils in de zomer van 2019 een concreet voorstel gedaan aan de Amsterdammers, maar wilde Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, absoluut niet meewerken aan een vertrek van de 24-jarige doelman.

"United heeft Ajax een aanbieding gedaan voor Onana, en zag in hem een potentiële vervanger van David de Gea. Op dat moment wisten ze niet of ze De Gea ervan konden overtuigen een nieuw contract te tekenen met het hoogste salaris uit de Premier League", zegt Castles in de podcast The Transfer Window. Op 16 september vorig jaar werd bekend dat De Gea inderdaad akkoord was gegaan met een nieuwe verbintenis, die hem tot medio 2023 bindt én met een weeksalaris van 424.000 euro de bestbetaalde speler in Engeland maakt.

Andre Onana in 2019 | Unbelievable Saves

Ajax had op het moment dat het bod uit Manchester kwam net verlengd met Onana. "Maar het nieuwe contract van Onana werd met slechts één jaar verlengd, tot medio 2022", weet Castles. "Bovendien werd daarbij afgesproken dat wanneer de juiste aanbieding voor Onana zou binnenkomen, Ajax bereid is om hem te verkopen. Dat is ook de standaardwerkwijze en filosofie van Ajax: verleng de contracten van belangrijke spelers met de belofte in de toekomst mee te werken aan een transfer, ontwikkel deze spelers en verkoop ze vervolgens voor een enorm bedrag door."

Castles zegt dat de kans aanwezig is dat Ajax komende zomer opnieuw aanbiedingen voor Onana krijgt. "Chelsea, Barcelona en Tottenham Hotspur zijn geïnteresseerd en zijn klaar om een aanbieding te doen. En ook Manchester United blijft geïnteresseerd", aldus de Britse journalist, die benadrukt dat al die clubs pas in actie komen voor Onana zodra hun eigen eerste keeper verkocht wordt. Bij Chelsea is manager Frank Lampard niet tevreden over Kepa Arrizabalaga, terwijl Barça de contractonderhandelingen met Marc-André ter Stegen heeft gestaakt. Bij the Spurs lijkt geen sprake van een vertrek van Hugo Lloris, al begint de Fransman met zijn 33 jaar inmiddels op leeftijd te raken.