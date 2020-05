Justin Kluivert: ‘In het vliegtuig naar huis moest ik bij Peter Bosz komen’

Justin Kluivert doorliep de jeugdopleiding van Ajax, brak door in het eerste elftal en verdiende een transfer naar AS Roma. Met Patrick Kluivert als vader kreeg hij het voetbal met de paplepel ingegoten, maar in zijn jongste jaren had hij een andere passie. De 21-jarige aanvaller was gek op tennis en droomde van een carrière als proftennisser, zo vertelt de Nederlands jeugdinternational op zijn eigen YouTube-kanaal.

“Ik speelde tennis en wilde niets horen over voetbal”, vertelt de ex-Ajacied. “Ik wilde de hele dag tennissen en wilde dan misschien ook wel een tennisser worden. Iemand als Rafael Nadal of Roger Federer.” Kluivert werd ouder en ruilde het tennisbaan in voor een voetbalveld. “Ik keek op tegen mijn broer en vader, die allebei voetbalden, dus dan ga je automatisch ook van voetbal houden.”

Kluivert ontwikkelde zich stormachtig in de jeugdopleiding van Ajax en kwam al snel in beeld bij Peter Bosz, toenmalig hoofdtrainer van de Amsterdammers. Hij nam Kluivert mee op trainingskamp naar Portugal en daar liet het talent een uitstekende indruk achter. “Ik was toen zeventien jaar”, weet Kluivert nog. “Ik stond tussen de big guys van Ajax, spelers waar je tegenop keek. Ik had een geweldig trainingskamp.” Zijn goede gevoel over de trainingsweek werd bevestigd op weg terug naar Nederland.

“In het vliegtuig moest ik bij Peter Bosz komen. Ik ging naast hem zitten en hij vroeg me hoe ik vond dat het was gegaan. Ik zei dat het wel oké was gegaan”, aldus Kluivert. “Hij zei toen: ‘Je hebt het geweldig gedaan, echt erg goed. Als we terug zijn in Nederland wil ik dat je bij ons blijft trainen.’” Kluivert kan zich het moment nog goed herinneren. “Ik veranderde daardoor van een jongen in een man. Ik was ontzettend dankbaar voor die kans.”

Kluivert maakte begin 2017 zijn debuut voor het thuispubliek tegen PEC Zwolle (3-1). Hij zou uiteindelijk twee seizoenen in het eerste elftal van Ajax spelen, alvorens hij in de zomer van 2018 voor een bedrag van 17,25 miljoen euro de overstap naar AS Roma maakte. Het contract van de aanvaller in het Stadio Olimpico loopt door tot medio 2023.