‘‘Ongemotiveerde’ Joshua Zirkzee dreigt rol bij Bayern München kwijt te raken’

Joshua Zirkzee ontpopte zich in de laatste maanden voordat het Bundesliga-seizoen stil kwam te liggen door de coronacrisis tot een onverwachte smaakmaker bij Bayern München en de achttienjarige Nederlander kan met drie doelpunten in vijf wedstrijden ook een uitstekend moyenne overleggen. Het is echter niet zeker dat Zirkzee zijn rol als back-up van Robert Lewandowski behoudt als de Duitse competitie weer van start gaat.

BILD weet namelijk te melden dat Zirkzee’s concurrent Jann-Fiete Arp de afgelopen weken veel indruk heeft gemaakt op de training. De twintigjarige spits werd afgelopen zomer voor drie miljoen euro overgenomen van Hamburger SV, waar hij zich was uitgegroeid tot een van de meest begeerde talenten op de Duitse velden.

Arp wacht echter nog op zijn debuut namens Bayern en moest dit seizoen vaak genoegen nemen met een plekje bij de Onder-23, waar hij ook niet alles speelde. De jonge aanvaller zou nu echter een goede indruk maken op de training en dinsdag werd hij tijdens een oefening, waarin er binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk moest worden gescoord, met acht doelpunten zelfs de winnaar.

Zirkzee scoorde tegelijkertijd geen enkele keer en BILD voegt toe dat de jongeling te vaak een ‘ongelukkige en ongemotiveerde’ indruk maakt op het trainingsveld. Als de Bundesliga inderdaad in de komende weken hervat wordt, bestaat volgens de boulevardkrant dan ook de kans dat trainer Hansi Flick voor Arp zal kiezen als stand-in van Lewandowski.