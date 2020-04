Verbeek laat contract ontbinden: ‘Ik moet de kost verdienen voor mijn gezin’

Gertjan Verbeek stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij Adelaide United en zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2021. Aan het avontuur in Australië is voor de 57-jarige oefenmeester door de uitbraak van het coronavirus abrupt een einde gekomen. In het televisieprogramma Op1 laat Verbeek weten dat hij zijn tweede contractjaar in Adelaide heeft opgezegd.

“We hadden het ontzettend naar ons zin en ik was blij dat mijn vrouw en kleine zich goed hadden aangepast. Die kleine praat nu beter Engels dan Nederlands. We hebben een ontzettend leuke tijd gehad, naast het werk bij de club. Ondanks de competitie, met al zijn rariteiten. Het is vreemd: 27 wedstrijden, 11 clubs, hoe alles georganiseerd is, dat je afstanden moet vliegen. Het zijn uitdagingen die je in Nederland niet hebt en het is jammer dat het zo eindigt”, verzucht Verbeek, die eerder voor onder meer Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente werkte.

Verbeek won met Adelaide United het Australische bekertoernooi, dat voorafgaand aan het seizoen wordt afgewerkt. In de A-League bezette zijn ploeg de zevende plaats, maar was er nog uitzicht op plaatsing voor de play-offs om het kampioenschap. “We hebben leuke wedstrijden gespeeld, heel veel jonge jongens laten debuteren. Zelfs een jongen van vijftien jaar, de jongste ooit in de A-League. Het zag er veelbelovend uit en we dachten er over om een tweede, of zelfs een derde, jaar er aan vast te knopen om dit uit te bouwen.”

Het zou in theorie nog mogelijk zijn dat Verbeek nog terugkeert voor de laatste vijf wedstrijden van het seizoen, mits die gespeeld worden. “Dan moet ik terugvliegen en financieel gecompenseerd worden. Mijn tweede contractjaar heb ik opgezegd. De vooruitzichten zijn heel onzeker en de financiële situatie van de club is niet zo goed. Daar komt bij dat ik de kost moet verdienen voor mijn gezin en dat kan hier beter dan in Adelaide. Ze kunnen me geen enkele garantie geven of er volgend seizoen weer voetbal is. Ik kijk nu wat er op mijn pad komt en of ik her en der wat hand- en spandiensten kan verlenen.”