Bergwijn: ‘Mijn broer en ik werden helemaal gek toen hij scoorde tegen Ajax’

Steven Bergwijn stelde kort na zijn entree bij Tottenham Hotspur in januari dat hij zeer onder de indruk was van de 2-3 zege van de Londense club op Ajax in de halve finale van de Champions League, vorig jaar mei. Hierdoor liepen de Amsterdammers in extremis een finaleplaats mis. "Ik heb er vorig seizoen van genoten dat Tottenham van Ajax won." De van PSV overgekomen aanvaller is enkele maanden later nog steeds dezelfde mening toegedaan.

"Ik keek met een paar vrienden naar die wedstrijd", verklaart Bergwijn in een interview op de website van Tottenham. "Zij waren voor Ajax, mijn broer en ik waren de enigen die voor Tottenham waren. Toen Lucas Moura scoorde in de laatste seconde werden we helemaal gek." Moura tekende voor een hattrick in de tweede helft, met de laatste treffer ver in blessuretijd. The Spurs waren in de finale van het miljardenbal niet opgewassen tegen Liverpool: 0-2.

"Bij Ajax speelden destijds een aantal van mijn vrienden, zoals Donny van de Beek en Frenkie de Jong", vervolgt Bergwijn zijn relaas. "Maar uiteindelijk wil je liever zelf op het veld staan, dus ik hoopte echt dat Tottenham zou winnen." De vleugelaanvaller, die vorig seizoen nog werd genoemd als mogelijke aanwinst van Ajax, tekende ruim een halfjaar later een meerjarig contract bij Tottenham. "Het is net een droom die is uitgekomen", aldus Bergwijn, die tot medio 2025 vastligt in Noord-Londen.

Bergwijn staat nog steeds voor honderd procent achter zijn keuze voor Tottenham. "Het voelt nu al een beetje als thuis. Het is net familie en de band met mijn ploeggenoten is ook zeer goed." Tijdens de coronacrisis dient de aanvaller thuis zijn conditie op peil te houden. "Ik train al een poosje tweemaal per dag." De Premier League wordt wellicht hervat in juni, al is daar nog geen definitief besluit over genomen.