Ziyech maakt zich niet druk om ‘Chelsea-verhalen’: ‘Geen seconde mee bezig’

Hakim Ziyech heeft er tijdens de coronacrisis geen moment aan getwijfeld dat hij per 1 juli speler is van Chelsea. De aanvallende middenvelder van Ajax ondertekende al voor het uitbreken van het coronavirus een vijfjarig contract op Stamford Bridge, maar door de mogelijke uitstelling van het Eredivisie-seizoen werd er veelvuldig aan getwijfeld of de transfer per 1 juli wel zou gaan plaatsvinden.

De discussie over zijn overgang naar Chelsea liet Ziyech langs zich heen gaan. "Daar heb ik me echt geen seconde serieus mee bezig gehouden", zegt de 27-jarige Marokkaans international tegenover het Algemeen Dagblad. "Volgens mij staat mijn handtekening onder het contract en dus ja, op 1 juli ben ik speler van Chelsea. Ik heb nooit een andere gedachte gehad." Omdat men in Engeland nog altijd van plan is om het Premier League-seizoen af te ronden, blijft de vraag wanneer Ziyech zijn eerste minuten in het shirt van Chelsea kan maken.

"Dat zeker", weet Ziyech. De reglementen zullen niet toestaan dat de vleugelspits gedurende het seizoen 2019/20 voor zijn nieuwe club mag uitkomen, ook niet als dat na 1 juli is. "Sowieso is het maar de vraag wanneer de landen weer echt open gaan en ik veilig daar kan beginnen. En dan is er inderdaad nog de competitie, die daar wel wordt uitgespeeld. Maar daar heb ik toch geen invloed op, ik zie het allemaal wel tegen die tijd."

Ziyech is in ieder geval blij dat zijn transfer al vóór de coronacrisis werd afgerond. "Natuurlijk is deze duidelijkheid wel heel prettig. Niemand weet namelijk wat er precies gaat gebeuren met de transfermarkt. Clubs zullen toch angstiger zijn om spelers voor flinke transfersommen aan te trekken", aldus de scheidend Ajacied, die baat zegt te hebben bij de rust die de coronacrsisis hem biedt.

"Natuurlijk is het wennen, echt wennen", doelt Ziyech op de voetballoze periode. "Eigenlijk heb ik drie jaar lang alleen maar door gevoetbald. Hier en daar even kort vrij, maar door de eind­toernooien in de zomer was mijn ­lichaam wel even toe aan rust. Het klinkt misschien gek, maar het is ook niet zo dat ik het voetbal nu mis. Zelf doe ik mijn dagelijkse trainingen, maar ik voel daaromheen dat mijn ­lichaam echt even tot rust komt. En ik kan tijd doorbrengen met vrienden en familie."