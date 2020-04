Van der Sar verklapt stem van Ajax: ‘Het moet transparant en eerlijk zijn’

Ajax heeft zich vrijdagmiddag tijdens de videocall neutraal opgesteld tijdens de stemming over promotie/degradatie in de Eredivisie, zo maakt Edwin van der Sar bekend tegenover Ajax TV. De algemeen directeur toont zich verder tevreden met het besluit van de KNVB om het gunstigste Champions League-ticket aan Ajax toe te kennen, hoewel de Amsterdammers niet tot kampioen worden uitgeroepen.

Vrijdag konden de clubs een advies, ofwel een stem, uitbrengen over het vraagstuk of er clubs moesten degraderen uit de Eredivisie en promoveren uit de Keuken Kampioen Divisie. Uiteindelijk toonden zestien clubs zich voorstander van promotie van SC Cambuur en De Graafschap én degradatie van ADO Den Haag en RKC Waalwijk. Negen clubs waren tegen het plan en negen clubs onthielden zich van stemming, aldus de KNVB.

Een van die neutrale clubs is dus Ajax. Van der Sar vindt dat de hoofdstedelingen niet in de positie zijn om te beslissen over het lot van andere clubs. "Het moet transparant en eerlijk worden ingevuld. Wij hebben ons onthouden van een stem. Clubs kunnen op een bepaalde manier stemmen, waardoor ze er zelf voordeel van ondervinden. Wij denken dat het moet bij de KNVB liggen om te beslissen over promotie/degradatie." De KNVB-directie hakte uiteindelijk de knoop door om géén promotie/degradatie door te voeren, waardoor ADO Den Haag en RKC Waalwijk in de Eredivisie blijven.

Van der Sar is tevreden met de beslissing dat Ajax het gunstige Europese ticket van Nederland krijgt toebedeeld. "Al wil je als speler en als club graag kampioen worden", zegt de oud-doelman. "We hebben ook bijna het hele jaar bovenaan gestaan. Op die manier is het jammer dat er geen kampioen wordt uitgeroepen, maar gezien de huidige situatie is het ook begrijpelijk. Er zijn belangrijkere zaken dan voetbal nu."

Ajax bekijkt de mogelijkheden om andere clubs financieel te ondersteunen, zo herhaalt Van der Sar. "Ons standpunt is dat we clubs moeten helpen. Marc Overmars (directeur voetbalzaken van Ajax, red.) repte al over een noodfonds, ik wil dat zelf ook. We hebben Eric Gudde (directeur betaald voetbal van de KNVB, red.) en Matthijs Manders (directeur van de Eredivisie CV, red.) laten weten dat we ettelijke miljoenen mee willen doen in een fonds. Als grootste club van Nederland moeten we de bedrijfstak en andere clubs helpen om te overleven."

Toch moet Ajax volgens Van der Sar ook goed letten op zijn eigen financiële situatie. "We worden zelf ook geraakt. Een groot deel van onze inkomsten zit in ons stadion, 53.000 toeschouwers kunnen er in de Johan Cruijff ArenA. Als die een periode in het jaar niet naar het voetbal kunnen, dat gaat om tientallen miljoenen euro's. We moeten ook kijken hoe het met de Champions League verdergaat", zo doelt Van der Sar op de mogelijkheid dat Ajax volgend seizoen al in de voorronde wordt uitgeschakeld en dus de inkomsten uit het miljardenbal kan mislopen.