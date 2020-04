Marca: Het is Luka Modric óf Martin Ödegaard bij Real Madrid

Real Madrid wacht de komende maanden af hoe de situatie rondom Luka Modric zich ontwikkelt, zo schrijft Marca vrijdag. De boodschap op de voorpagina van de meest verkochte sportkrant van Spanje is duidelijk: het is Luka Modric óf Martin Ödegaard. De aan Real Sociedad verhuurde Noors international keert in de zomermaanden niet terug naar het Santiago Bernabéu als de 34-jarige Kroaat geen transfer maakt.

Real Madrid wil af van voetballers als Gareth Bale, James Rodríguez en Mariano Díaz, die ondanks een riant salaris om uiteenlopende redenen niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Modric is echter ‘een speciale situatie’, zo verzekert het dagblad vrijdag. De Madrileense topclub vergeet absoluut niet wat Modric, die in 2018 de Ballon d’Or won, de afgelopen acht jaar voor de Koninklijke heeft betekend.

In de laatste anderhalf jaar was echter ook het spel van Modric, die nog een contract voor een jaar heeft, niet gevrijwaard van pieken en dalen, net als dat van zijn ploeggenoten. In tegenstelling tot Bale, James Rodríguez en Mariano Díaz geniet de Kroaat echter wél interesse van andere clubs. AC Milan leek de spelmaker te hebben overtuigd, maar na het gedwongen vertrek van landgenoot en directeur Zvonimir Boban uit het San Siro lijkt een transfer naar Noord-Italië geen optie meer.

Het Inter Miami van eigenaar David Beckham is eveneens een optie, terwijl veel clubs in Europa altijd oriënterende interesse hebben getoond. Marca stelt dat Real Madrid er ‘geen enkel probleem mee heeft’ als Modric in het Santiago Bernabéu blijft én wil blijven, maar dat de club ook alle medewerking zal verlenen aan een zomerse transfer als een club met een goed bod komt. Dat zal niet zozeer alleen uit respect voor de bijdrage van Modric aan het succes van Real Madrid gebeuren, maar ook om sportieve redenen.

Met 21 jaar wordt Ödegaard als dé natuurlijke opvolger van Modric beschouwd: de ex-speler van Vitesse en sc Heerenveen was tot de coronacrisis een van de grote revelaties van het LaLiga-seizoen. In principe speelt de Noor nog tot volgend jaar zomer op huurbasis in San Sebastián, maar Real Madrid heeft een optie om de huurovereenkomst na een seizoen al te verbreken. “Real Madrid wil echter niet dat Ödegaard de gebruikelijke stand-in van Modric wordt en zijn ontwikkeling stagneert. Dan is het beter dat hij minuten bij Real Sociedad blijft maken én beter wordt. Hij komt alleen terug als Modric vertrekt.”, zo klinkt het.