‘Barcelona wil aankoop van 26 miljoen euro al na 360 minuten verkopen’

Barcelona moet per se spelers van de hand doen om inkomsten te realiseren en aan de samenstelling van de selectie van komend seizoen te kunnen werken, zo schrijft Mundo Deportivo zaterdag. Ook in Spanje, bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus, is men nog altijd in afwachting of het willen hervatten van de nationale competitie een realistisch streven is. De onzekerheid is van grote invloed op de transferbudgetten.

Volgens de zaterdageditie van de sportkrant is de kans groot dat Neto door Barcelona op de transferlijst zal worden geplaatst, ook al werd hij nog geen jaar geleden aan het keepersgilde toegevoegd. Jasper Cillessen maakte voor 35 miljoen euro de overstap naar Valencia, terwijl de Braziliaanse sluitpost voor 26 miljoen euro de omgekeerde weg bewandelde. Afhankelijk van het behalen van sportieve doelstellingen kan Valencia nog eens 9 miljoen euro toucheren.

In navolging van Cillessen vertoeft ook Neto in de schaduw van Marc-André ter Stegen. De doelman, die in juli 31 jaar wordt, kwam niet verder dan vier optredens in de hoofdmacht: de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Internazionale (1-2 winst), het competitieduel met Espanyol (2-2), de Super Copa-wedstrijd tegen Atlético Madrid (2-3 nederlaag) en het Copa del Rey-duel met UD Ibiza (1-2 winst). In de duels met Espanyol en Atlético ontbrak Ter Stegen vanwege blessureleed.

De financiële situatie van Barcelona én de stormachtige ontwikkeling van Iñaki Peña hebben ertoe geleid dat de club naar verluidt welwillend staat tegenover het vertrek van Neto. De Catalanen zouden een transfersom van vijftien miljoen euro nastreven. De 21-jarige Peña heeft daar een groot aandeel in. De jeugdinternational is de eerste doelman van Barcelona B en daarnaast de derde keeper van de hoofdmacht. Alle trainers binnen de gelederen van Barcelona zijn ervan overtuigd dat Peña de capaciteiten heeft om tweede en zelfs eerste doelman van los Azulgrana te worden.