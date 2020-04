Van der Sar ziet UEFA terugkrabbelen: ‘Het is ook niet vol te houden’

Ajax is nog altijd voorstander van het beëindigen van het huidige Eredivisie-seizoen, zo benadrukt algemeen directeur Edwin van der Sar vrijdag nogmaals tegenover De Telegraaf. De UEFA dreigde eerder Nederlandse clubs uit te sluiten van deelname aan de Champions League en Europa League indien het seizoen niet wordt afgemaakt, maar volgens Van der Sar 'lijkt daar inmiddels geen sprake meer van'.

"Het standpunt van de UEFA over het uitspelen van de middelgrote en kleine competities is al wat gewijzigd", zo stelt Van der Sar. "Van de mogelijke sanctie ’volgend seizoen geen Europees voetbal’ lijkt mij nu geen sprake meer. Dat is ook niet vol te houden als je kijkt in welke situatie we door het coronavirus zitten." De directeur van Ajax merkte dat de felle uitspraken van zijn collega Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij de club, impact hadden in de voetbalwereld.

"Na het interview van Marc Overmars in De Telegraaf kreeg ik van de UEFA en de ECA (European Club Assocation wel wat belletjes", zegt Van der Sar, die naast zijn activiteiten voor Ajax in het bestuur van de ECA zit. "Hoewel wij per direct een streep onder de Eredivisie willen zetten en de UEFA en de grote clubs de competities willen laten uitspelen, is de sfeer goed. Ik heb iedereen uitgelegd dat wij veel minder afhankelijk zijn van de tv-gelden, omdat die hier een stuk lager liggen."

Ajax heeft volgens Van der Sar meerdere scenario's gemaakt wat betreft de hervatting van het voetbal, uiteenlopend van 'zwart tot gitzwart'. "Het ideaalbeeld is een volle, sfeervolle Johan Cruijff ArenA, maar daar ziet het nog niet naar uit. We hopen vanaf de start van het nieuwe seizoen weer voor publiek te voetballen. Zwart wordt het als we tot 1 januari zonder fans moeten spelen en gitzwart als dat het hele seizoen zo zal zijn, want dan lopen we tientallen miljoenen mis."

Van der Sar zegt dat Ajax financieel hard geraakt wordt door de coronacrisis, maar gelukkig kan teren op opgebouwde reserves. "Ajax heeft sowieso dertien miljoen euro aan inkomsten meer begroot dan er binnenkomt en heeft dus al transferinkomsten nodig. Zonder fans zullen onze inkomsten dus extreem dalen. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren een buffer opgebouwd. Dat was met een reden: voor mogelijk mindere tijden. Uiteraard niet wetende dat de coronacrisis eraan zou komen. Ik houd mijn hart vast voor de hele bedrijfstak."