Overmars haalt vernietigend uit naar KNVB: ‘De Eredivisie is dood’

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, vindt dat er per direct een punt gezet moet worden achter het huidige seizoen in de Eredivisie. Het directielid van de Amsterdammers is van mening dat de KNVB duidelijkheid moet geven aan de clubs. "Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid?", zegt Overmars in een reactie tegenover De Telegraaf.

De UEFA legde woensdag de richtlijn vast dat de nationale competities voor 3 augustus uitgespeeld moeten worden. De KNVB klampt zich vast aan dat besluit en heeft de hoop op het afmaken van het Eredivisie-seizoen nog niet opgegeven. "Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA", zo laat Overmars hoorbaar geïrriteerd weten. "Ik heb er gewoon moeite mee hoe het gaat."

Overmars wil dat de KNVB een einde maakt aan het seizoen. "Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Mark Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Natuurlijk weten we dat er honderd gevolgen aan vastkleven als we nu een streep onder de competitie zetten. Maar die zitten ook vast aan het na 1 juli doorspelen. Wat denk je van Hakim Ziyech die vanaf die datum bij Chelsea onder contract staat?"

De optie om in de zomer wedstrijden in te halen noemt Overmars 'superonverstandig'. "Dan begin je op zijn vroegst in oktober aan een seizoen dat eindigt met EURO 2021. Ik voorspel een chaos van wedstrijden en doorvoetballen in de winterstop. Maar wat als we een strenge winter krijgen? Of een storm als dit seizoen? En dan moeten de clubs ook nog hun internationals afstaan voor vriendschappelijke interlands in de aanloop naar het EK. Het wordt een overbelasting van hier tot Tokio."

Overmars is van mening dat er te veel aan financiële belangen gehecht wordt door de diverse voetbalbonden. "Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus."

FOX Sports heeft al toegezegd dat de tv-gelden voor de Nederlandse clubs hoe dan ook doorbetaald worden. "Wij zijn in Nederland niet zo afhankelijk van de tv-gelden als de competities in Spanje, Engeland, Italië en Duitsland", zegt Overmars. "Ik denk dat de grote landen de UEFA onder druk hebben gezet om ten koste van alles door te voetballen. En de UEFA heeft daar ook baat bij, omdat het wel of niet uitspelen van de Champions League een verschil betekent van honderden miljoenen euro’s.”

Momenteel staat Ajax bovenaan in de Eredivisie. Bij een definitieve stop gaat het belangrijkste Champions League-ticket vermoedelijk naar de Amsterdammers. "We zijn bereid om mee te denken over oplossingen om anderen te helpen, hoewel het coronavirus ons tientallen miljoenen euro’s kost”, aldus Overmars, die het meest gunstige Europese ticket voor Ajax logisch vindt. "We staan bovenaan en hebben de afgelopen seizoenen verreweg de meeste punten voor Nederland in Europa behaald, de finale van de Europa League en de halve eindstrijd van de Champions League bereikt."