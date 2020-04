‘Champions League-fiasco’ maakt voorzitter Getafe ‘echt woedend’

Onder meer Marca wist donderdag te melden dat de Spaanse voetbalbond een noodscenario heeft uitgewerkt, mocht het seizoen in LaLiga definitief niet worden afgemaakt. De plannen zijn slecht nieuws voor nummer vijf Getafe, dat in punten gelijk staat met nummer vier Real Sociedad (46). De ploeg van trainer Jose Bordalás won eerder dit seizoen met 2-1 van Sociedad, maar de reglementen schrijven voor dat het onderlinge resultaat alleen telt als beide ploegen elkaar tweemaal hebben ontmoet. Vanwege de coronacrisis is dat niet het geval, waardoor Getafe naast een Champions League-ticket grijpt. Voorzitter Ángel Torres is des duivels.

"Niemand begrijpt wat de RFEF (de Spaanse voetbalbond, red.) doet, omdat niemand om hun mening gevraagd heeft", verklaart Torres in een interview met El Transistor. "Het doelsaldo moet als eerste doorslaggevend zijn als twee ploegen op hetzelfde aantal punten eindigen. En daarmee zijn we Sociedad voorbijgestreefd." Zowel Getafe (37-25) als Sociedad (45-33) had bij de stillegging vanwege de coronacrisis een doelsaldo van +12. Op basis van het gemaakte aantal doelpunten behoudt Sociedad de vierde plaats en het bijbehorende Champions League-ticket, zo klinkt het in verschillende Spaanse media.

Torres vindt het onbegrijpelijk dat de RFEF op de stoel van de UEFA gaat zitten en zelf al een beslissing lijkt te hebben genomen wat betreft het restant van deze jaargang. "De UEFA heeft er zelf op aangedrongen om de competities af te maken", aldus de verbaasde voorzitter van Getafe. "De RFEF trekt nu iets uit zijn verband waar werkelijk niemand om heeft gevraagd. Ik hoop dat LaLiga (de organisator van de Spaanse competitie, red.) hier werkt van gaat maken. De UEFA stelt grote toernooien en interlands uit zodat de competities afgemaakt kunnen worden en dan komt de bond opeens met dit aanzetten. De RFEF gaat hier helemaal niet over."

"Je moet weten waar je over praat als je met belangrijke zaken bezig bent", vervolgt de verontwaardigde Torres zijn relaas. "Ik ben niet boos, maar ik doe er wel alles aan om de belangen van Getafe te behartigen. Wij zijn een bescheiden club. Niemand hoeft mij iets uit te leggen over het Spaanse voetbal. Ik ben echt woedend!", zo besluit de preses van Getafe, in de tweede ronde van de Europa League nog te sterk voor Ajax.