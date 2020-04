Getafe dreigt ondanks 2-1 zege naast Champions League te grijpen

Mocht het seizoen in LaLiga vanwege de coronacrisis definitief worden geschrapt, dan gaan de eerste vier ploegen op de ranglijst naar de groepsfase van de Champions League. De Spaanse voetbalbond wil dit noodplan volgens onder meer Marca voorleggen aan de UEFA. In dat geval komen Barcelona, Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad volgend seizoen sowieso uit in het miljardenbal. Getafe, in de tweede ronde van de Europa League te sterk voor Ajax, moet een teleurstelling incasseren.

In de plannen van de Spaanse bond mogen Getafe en Atlético Madrid, de nummer vijf en zes in LaLiga, zich opmaken voor de poulefase van de Europa League. Mocht het voorstel daadwerkelijk in werking treden, dan is dat een hard gelag voor Getafe. De ploeg van trainer José Bordalás staat in punten en doelsaldo (46 en +12) gelijk met nummer vier Sociedad. Daarnaast wist het eerder dit seizoen met 2-1 te winnen van Sociedad. In de reglementen van het Spaanse voetbal staat echter dat het onderlinge resultaat alleen telt als beide clubs elkaar twee keer hebben ontmoet. Vanwege de coronacrisis is dat niet het geval.

Athletic Club ontvangt een Europa League-ticket als de bekerfinale tegen het voor de Champions League geplaatste Sociedad geen doorgang vindt. Wordt er alsnog een datum gevonden voor de eindstrijd van de Copa del Rey en mocht Athletic Club dan verliezen, dan gaat het Europese ticket naar nummer zeven Valencia. Het is nog niet bekend of er bij een definitieve stillegging sprake is van een kampioen en gedegradeerde en gepromoveerde clubs.

In Spanje groeit de vrees dat er een definitief een streep moet worden gezet door het seizoen 2020/21. Donderdag werd wereldkundig gemaakt dat er weer eens 551 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental gaat inmiddels richting de 20.000, terwijl er ruim 180.00 besmettingsgevallen bekend zijn in Spanje.