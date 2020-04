‘Gezien zijn snelheid, balcontrole en afronding, vergelijk ik hem met Robben’

Juventus maakte in januari de komst van Dejan Kulusevski wereldkundig. De negentienjarige Zweedse vleugelaanvaller wordt voor een bedrag van 35 miljoen euro overgenomen van Atalanta, dat hem dit seizoen overigens verhuurde aan Parma. Janne Andersson, bondscoach van Zweden, laat zich lovend uit over Kulusevski en vergelijkt zijn speelstijl met die van Arjen Robben.

“Dejan is nog niet zo lang bij ons, maar heeft al zijn enorme potentie laten zien”, zegt Andersson in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Kulusevski, geboren in Zweden met Noord-Macedonische roots, maakte in november zijn debuut voor de Zweedse nationale ploeg, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Faeröer Eilanden (3-0 zege). “Hij werkt hard en is erg snel. Als hij zo doorgaat, zal hij jaren onderdeel uitmaken van de Zweedse nationale ploeg.”

“Een trainer waardeert altijd een speler op verschillende posities uit de voeten kan en het wordt interessant om zijn tactische evolutie te zien. Zoals de zaken er nu voor staan, denk ik dat hij een perfecte vleugelaanvaller is”, vervolgt de bondscoach van Zweden. Atalanta nam Kulusevski in 2016 over van IF Brommapojkarna. Ondanks dat hij slechts drie wedstrijden in het eerste speelde, levert de aanvaller mede dankzij de huurperiode bij Parma een bedrag van 35 miljoen euro op voor Atalanta.

“Kulusevki leeft echt voor het voetbal, hij werkt enorm hard. Als ik een verklaring moet vinden voor zijn snelle opmars, is dat het. Hij is nog jong, maar ik hoop dat hij klaar is voor Juventus. Als bondscoach wil je dat je spelers bij topclubs spelen en ik denk dat hij echt in het huidige systeem van Juventus kan groeien. Italië is een excellente plek om verschillende aspecten in het voetbal te leren”, verklaart Andersson. “Gezien zijn snelheid, balcontrole en afronding, vergelijk ik Kulusevski met Robben.”