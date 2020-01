‘Stille coup tijdens feestdagen’ resulteert in transfer van maximaal 44 miljoen

Atalanta heeft met Josip Ilicic en Alejandro ‘Papu’ Gómez twee belangrijke aanvallers in de gelederen die met hun 31 jaar op leeftijd beginnen te raken. De achtste finalist van de Champions League leek met de negentienjarige Dejan Kulusevski dan ook al een geschikte opvolger van een van de twee sterspelers in huis te hebben en de Zweed werd in de afgelopen jaren klaargestoomd voor een plekje in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini. Van een definitieve doorbraak voor Kulusevski in het blauw-zwart zal het echter niet meer gaan komen, aangezien La Dea de jongeling na slechts drie wedstrijden in de hoofdmacht heeft verkocht aan Juventus.

Door Robin Bruggeman

De in Stockholm als kind van Macedonische ouders geboren Kulusevski verhuisde in de zomer van 2016 op zestienjarige leeftijd naar Italië, nadat Atalanta hem voor 165 duizend euro los wist te weken bij IF Brommapojkarna. Bij deze Zweedse derdeklasser, die eerder ook onder meer John Guidetti zijn eerste stappen in het profvoetbal gunde, had Kulusevski zich in tien jaar ontwikkeld tot een groot talent en Atalanta trok na hem uitvoerig te hebben gescout uiteindelijk de portemonnee om hem naar Bergamo te halen. Eenmaal aangekomen in Zuid-Europa maakte Kulusevski al snel indruk en op zeventienjarige leeftijd volgde een promotie naar het hoogste jeugdelftal van zijn club, de Onder-19. Met dat team werd hij in de afgelopen voetbaljaargang kampioen van Italië en ook op individueel gebied volgde een aansprekend succes toen hij werd uitgeroepen tot beste speler in de finalefase van het seizoen. In totaal produceerde de spelmaker in 55 wedstrijden namens de Primavera van Atalanta maar liefst 17 doelpunten en 26 assists.

Voor aanvang van dit seizoen besloot de werkgever van Marten de Roon en Hans Hateboer echter dat het voor Kulusevski’s ontwikkeling beter zou zijn om elders ervaring op te doen en met Parma diende zich een aantrekkelijke optie aan. Halverwege juli werd besloten dat de jongeling een jaar lang het geel-blauw van i Crociati zou dragen, waarna hij in de zomer van 2020 in principe weer terug zou keren naar Atalanta. Kulusevski ontpopte zich in dienst van Parma echter al snel tot een van de revelaties van het Serie A-seizoen en het duurde niet lang voordat de naam van de veelzijdige aanvaller bijna dagelijks in verband werd gebracht met een aantal van de grootste clubs van Europa. Met vier doelpunten en zeven assists in zeventien wedstrijden in de eerste seizoenshelft kan Kulusevski, die bij Parma vooral als hangende rechtsbuiten opereert, prima cijfers overleggen en ook op andere gebieden maakt hij indruk.

Kulusevski werd afgelopen seizoen landskampioen met Atalanta Onder-19

Transferstrijd

Zo wordt hij in Italië geroemd om zijn overzicht, goede schot, zijn dribbelkwaliteiten en balvastheid. Kulusevski voelt zich ondanks zijn aanvallende kwaliteiten ook niet te groot om verdedigend zijn steentje bij te dragen en alleen Internazionale-middenvelder Marcelo Brozovic maakt dit seizoen gemiddeld meer kilometers per wedstrijd dan het talent. In La Gazzetta dello Sport viel bovendien onlangs te lezen dat Kulusevski ook buiten het veld veel tijd in zijn ontwikkeling steekt: “Na de ochtendtraining, besteedt hij zijn middagen aan het bekijken van wedstrijden op tv. Hij bestudeert zijn eerstvolgende tegenstanders en probeert hun zwakke punten te vinden, hij bekijkt ook beelden van zijn idolen - met name Eden Hazard van Real Madrid - en probeert hun schijnbewegingen en acties na te doen. Het is altijd lastig om vergelijkingen te trekken, maar Kulusevski is vergelijkbaar met Manchester City’s Kevin De Bruyne. Niet alleen als een spelmaker, een middenvelder, een spits of een vleugelspeler, we hebben het over iemand die in elke aanvallende rol gebruikt kan worden.”

Zijn status als een van de zich snelst ontwikkelende talenten van het continent werd in december onderstreept met zijn uitverkiezing tot Speler van de Maand in de Serie A en de transferoorlog die de afgelopen tijd woedde rondom zijn handtekening kwam eerder deze week tot een climax. Sky Italia schetst in een reconstructie dat in het afgelopen jaar onder meer Ajax, Manchester City, Manchester United en Arsenal naar zijn situatie geïnformeerd hebben. De meest concrete belangstelling kwam echter uit eigen land en Internazionale leek lang de club met de beste papieren om Kulusevski over te nemen van Atalanta. I Nerazzurri hadden volgens de berichtgeving zelfs al een akkoord met hun competitiegenoot over een zomerse overstap van het talent, mits er in januari geen aantrekkelijkere aanbiedingen voorbij zouden komen. Kulusevski zelf had naar verluidt echter zijn twijfels bij een verhuizing naar Milaan. Zijn zaakwaarnemer sprak al een aantal keer met Inter zonder tot een akkoord te komen en de aanvaller vroeg zich daarnaast af hoe hij precies in het 3-5-2-systeem van trainer Antonio Conte zou moeten passen.

Juventus trekt aan langste eind

Juventus heeft nu van deze impasse weten te profiteren door met een voor alle partijen bevredigendere aanbieding te komen. Technisch directeur Fabio Paratici werkte tijdens de feestdagen stilletjes door om tot een akkoord te kunnen komen en verraste daarmee de concurrent uit Milaan, die maandagavond laat pas doorkreeg dat La Vecchia Signora er met de buit vandoor zou gaan. In plaats van de maximale transfersom van 35 miljoen die Inter bereid was om te betalen, maakt Juventus minstens dat bedrag over naar Bergamo. Deze som kan door middel van een aantal bonussen nog met negen miljoen oplopen en dit bedrag was voor Atalanta reden genoeg om akkoord te gaan met het voorstel uit Turijn. Kulusevski ziet zichzelf daarnaast veel beter in het door Maurizio Sarri gehanteerde 4-3-1-2-systeem acteren en het talent is ook tevreden over het salaris dat Juventus hem biedt. De aanvaller gaat in eerste instantie 2,5 miljoen per jaar, exclusief bonussen, verdienen en dat bedrag loopt in de komende vijf jaar gestaag op.

Kulusevski onderging donderdag zijn medische keuring in het J-Medical Centre van Juventus

Met zijn overgang naar Juventus zal Kulusevski in een nieuwe omgeving terechtkomen, waarin hij moet concurreren met gevestigde namen als Paulo Dybala en Federico Bernardeschi. De regerend kampioen van Italië ziet in hem echter een belangrijke speler voor de toekomst en ook in het kamp van het talent heersen er weinig twijfels. Zaakwaarnemer Stefano Sem liet twee weken geleden nog aan Radio Punto Nuovo weten dat Kulusevski zijn toekomst duidelijk heeft uitgestippeld en Juventus lijkt nu aan alle criteria voldaan te hebben: “Hij wil graag voor een grote club spelen, zoals iedere speler. Tegelijkertijd is Atalanta ook gegroeid en zijn er nu nog maar drie of vier clubs beter. Dejan wil daarom een grote sprong maken, eentje die beredeneerd en uitgekiend is, met een akkoord tussen alle partijen. Als we deze reis in januari moeten onderbreken, gebeurt dat alleen voor een kans die maar eens in het leven voorbij zal komen. En dan hebben we het niet eens zozeer over het financiële aspect, maar over het sportieve project.”

Kulusevski zal in eerste instantie het seizoen afmaken bij Parma, maar de kans dat hij in januari al naar Turijn verhuist is niet helemaal uitgesloten. Als Juventus in de winterse transferperiode afscheid neemt van een of meerdere middenvelders, kan het ervoor kiezen om de aanwinst eerder in huis te halen. De huidige nummer twee van de Serie A zal Parma dan wel tegemoet moeten komen en Marko Pjaca wordt genoemd als een speler die op huurbasis de omgekeerde weg zou kunnen bewandelen. Voor Kulusevski staat er in de tweede seizoenshelft overigens ook nog het een en ander op het spel. De tiener, die als jeugdinternational ook nog even uitkwam voor Noord-Macedonië Onder-16, maakte in november tegen de Faeröer zijn debuut voor de Zweedse nationale ploeg en wordt genoemd als een van de kanshebbers voor een plekje in de EK-selectie van de Scandinaviërs. Als de enkelvoudig international de komende maanden bij Juventus op de bank belandt, is het echter nog maar de vraag of bondscoach Janne Andersson aankomende zomer een beroep op hem zal doen.